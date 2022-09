W tym momencie przeważa rozgoryczenie, rozczarowanie, bo przegraliśmy mecz. Po analizie pewnie powiemy sobie, że srebro jest dobrym wynikiem, ale dziś przegraliśmy. A ja nie lubię przegrywać – dodał.

Podkreślił pracę wykonaną przez zespół w trakcie sezonu reprezentacyjnego.

Zrobiliśmy od maja ogromny postęp. Ciężko pracowaliśmy przygotowując się do mistrzostw, które były docelową imprezą sezonu reprezentacyjnego. To godne docenienia. Jesteśmy lepszą drużyną, niż jeszcze w trakcie Ligi Narodów. Mamy bardzo dużo jakości, ale też wiemy, że możemy być jeszcze lepsi, że mamy rezerwy. Zrobimy wszystko, by w kolejnych turniejach grać o najwyższe cele – zaznaczył.

Autor: Piotr Girczys