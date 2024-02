Jakub B. Bączek zasłynął m.in. tym, że razem z polską narodową kadrą siatkówki zdobył złoty medal na mistrzostwach świata w 2014 r. Oprócz tego mówca inspiracyjny i biznesmen współpracował z najwybitniejszymi osobami polskiego show-biznesu jak: Robert Lewandowski, Tomasz Kammel czy Jolanta Kwaśniewska. Przy okazji swoich 40. urodzin, Jakub B. Bączek zdecydował się udzielić wywiadu magazynowi "Replika", w którym dokonał coming outu.

W wywiadzie dla magazynu Jakub B. Bączek przyznaje, że to, że skończył 40 lat, było ważnym powodem decyzji o dokonaniu coming outu.

"W kryzysie środka życia, kiedy wychodziłem z klubu "trójka z przodu" i dołączyłem do grona czterdziestolatków, pomyślałem, jakie ciężary chciałbym zdjąć z siebie na kolejną dekadę. […] Chciałbym czuć się wolny w każdym aspekcie życia, nie tylko tym finansowym. Więc tak, chcę to powiedzieć: jestem gejem!" - powiedział Jakub B. Bączek.

Mówca inspiracyjny przyznał też, że kilka lat temu potwierdził swoją orientację w wywiadzie dla Moniki Richardson, jednak uznał wtedy, że nie jest gotowy, by informacja ta wypłynęła do mediów.

Dlaczego Jakub B. Bączek milczał?

"Jakiś czas temu Monika Richardson dla "Wprost" zapytała mnie bez owijania w bawełnę, czy jestem gejem. Potwierdziłem, ale od razu wtedy dodałem, że nie chcę, by to było w wywiadzie" — wyjaśnił.

Jakub B. Bączek powiedział także, dlaczego tak długo milczał na temat swojej orientacji seksualnej.

"Na lekcji polskiego pomijano fakt, że Iwaszkiewicz był gejem, na historii to, że w obozach koncentracyjnych ginęli też geje tylko za to, że byli gejami, a na wiedzy o społeczeństwie nikt nam nie mówił o akcji "Hiacynt". […] A potem mnie jako dorosłemu facetowi wydaje się z automatu, że też lepiej pewne rzeczy przemilczeć. I tak do 40. roku życia, wiedząc doskonale, że jestem gejem i nie mając co do tego żadnych wątpliwości, milczałem" - tłumaczył w wywiadzie.