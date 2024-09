Kurek to żywa legenda reprezentacji Polski. 36-latek był mocnym punktem biało-czerwonych podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. On i jego koledzy z reprezentacji w stolicy Francji zajęli drugie miejsce.

Kurek z Japonii przeniósł się do Polski

Nowy sezon Kurek rozpoczął w Polsce. Po czterech latach gry dla japońskiego Wolfdogs Nagoya przeniósł się do Zaksy Kędzierzyn-Koźle.

W pierwszej kolejce rozgrywek PlusLigi zespół Kurka zmierzył się z Projektem Warszawa. Ekipa ze stolicy jest wymieniana w gronie faworytów do mistrzostwa kraju. Goście boleśnie przekonali się o sile stołecznych siatkarzy.

Kurek dostał piłką w oko

Zaksa gładko przegrała w trzech setach. Na tym nie koniec złych wiadomości dla jej kibiców. W trakcie spotkania groźnie wyglądającej kontuzji doznał Kurek.

W pierwszym secie piłka trafiła w oko atakującego reprezentacji Polski. Siatkarze upadł na parkiet. Podniósł się z niego dopiero po interwencji sztabu medycznego. Po spotkaniu Kurek trafił do szpitala.

Kurek wraca do domu

Klub w specjalnym komunikacie poinformował, że zawodnik przez najbliższe dni będzie pod stałą opieką okulistyczną, a jego udział w treningach na razie jest wykluczony.

We wtorek rano najnowsze informacje o stanie zdrowia Kurka przekazała jego żona. W niedzielę miał wyjść ze szpitala. Został do dzisiaj. Bartiś czuje się lepiej i idzie to w dobrą stronę. Dzisiaj wracamy do Kędzierzyna - napisała w mediach społecznościowych małżonka siatkarza.