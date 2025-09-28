Brązowe medale stawką meczu Polska - Czechy

Polscy siatkarze byli faworytami do wygrania turnieju na Filipinach. W półfinale z Włochami, który był określany przez ekspertów jako przedwczesny finał podopieczni Nikoli Grbicia musieli uznać wyższość Włochów. Na pocieszenie pozostaje im walka o trzecie miejsce.

Nasi siatkarze czwarty turniej mistrzostw świata z rzędu kończą w strefie medalowej, jednak jest to dla nich druga taka impreza z kolei, w której nie zdołali sięgnąć po złoto. Trzy lata temu w katowickim Spodku, również pod wodzą trenera Grbica, przegrali w finale z... Włochami.

Polacy mają dobre wspomnienia z meczów z Czechami

Historyczny brąz, którego Polacy jeszcze nie mają w swojej kolekcji, jest ważny także dla zawodników, chociaż ciężko im będzie przełknąć gorycz po sobotniej porażce.

O brąz Polacy zagrają z Czechami, którzy w półfinale ulegli Bułgarii 1:3. Będzie to pierwszy mecz tych drużyn w mistrzostwach świata. Ostatnie trzy starcia miały miejsce w mistrzostwach Europy - w 2011, 2019 i 2023 roku. Wszystkie te spotkania wygrała Polska, tracąc w nich tylko... jednego seta.

Kurek nie zagra w meczu o trzecie miejsce

Dla czeskiej reprezentacji już sam awans do najlepszej czwórki globalnego czempionatu to historyczne osiągnięcie, najlepsze od rozpadu Czechosłowacji. Do tej pory ich najlepszym rezultatem w tej imprezie było 10. miejsce w 2010 roku. W czasach Czechosłowacji reprezentacja tego kraju wywalczyła sześć medali MŚ, w tym złote w 1956 i 1966 roku. Na podium Czesi mają szansę wrócić po 59 latach.

Biało-czerwoni, którzy mimo sobotniej porażki pozostają na fotelu lidera światowego rankingu, będą zdecydowanymi faworytami tego starcia, mimo że będą musieli zagrać bez kontuzjowanego kapitana Bartosza Kurka. Kadra trenera Novaka na liście FIVB, mimo znakomitego wyniku na Filipinach, zajmuje 18. miejsce. Zespół zdaje sobie sprawę z tego, że jest "outsiderem" w stawce półfinalistów.

Skład reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ 2025

Do tegorocznego turnieju biało-czerwoni przystąpili w mocno przebudowanym składzie. Po zajęciu drugiego miejsca na olimpiadzie w Paryżu przerwę od występów w narodowych barwach zrobiło sobie pięciu siatkarzy: rozgrywający Marcin Janusz i Grzegorz Łomacz, atakujący Łukasz Kaczmarek, środkowy Mateusz Bieniek i libero Paweł Zatorski.

Grbic na Filipiny zabrał czterech absolutnych debiutantów: atakujący Kewin Sasak, środkowy Jakub Nowak i libero Maksymilian Granieczny. Dla rozgrywających Marcina Komendy i Jana Firleja oraz środkowego Szymona Jakubiszaka udział w MŚ 2025 będzie pierwszym występem na imprezie tak wysokiej rangi.

Skład reprezentacji Polski siatkarzy na MŚ

rozgrywający: Jan Firlej, Marcin Komenda

Jan Firlej, Marcin Komenda przyjmujący: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk

Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk środkowi: Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak

Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak atakujący: Bartosz Kurek, Kewin Sasak

Bartosz Kurek, Kewin Sasak libero: Maksymilian Granieczny, Jakub Popiwczak

Zobacz, kiedy grają polscy siatkarze

Polscy siatkarze swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata rozegrali w sobotę. Turniej zainaugurowali pojedynkiem z Rumunią. Dwa dni później grali z Katarem, a grupowe zmagania zakończyli 17 września spotkaniem z Holandią.

Do fazy pucharowej awansowały po dwie najlepsze drużyny z każdej z ośmiu grup. Polska w 1/8 finału pokonała Kanadę, aćwierćfinale Turcję. W półfinale przegrali z Włochami. Na pocieszenie pozostaje im walka o brąz z Czechami. Mecz o trzecie miejsce w niedzielę 28 września.

Gdzie oglądać mecze polskich siatkarzy na MŚ 2025? Zobacz plan transmisji TV na żywo

Transmisje telewizyjne z MŚ siatkarzy będą dostępne na kanałach Polsatu Sport. Mecze z udziałem biało-czerwonych będzie również można zobaczyć na żywo na antenie Polsatu.

Spotkania mistrzostw świata siatkarzy 2025 dostępne będą także w internecie. Transmisję będzie można śledzić na stronie i w aplikacji Polsat Box Go.

Terminarz MŚ 2025 w siatkówce mężczyzn

Na tegorocznych mistrzostwach świata siatkarzy łącznie odbędą się 64 spotkania. W drodze do triumfu trzeba będzie rozegrać siedem meczów. Mistrza świata poznamy w niedzielę 28 września.