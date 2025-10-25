Simon nie potrafiła wytłumaczyć swojego zachowania

Dziesięciokrotna mistrzyni świata, jedna z faworytek do medali w zimowych igrzyskach w 2026 roku, była oskarżona o wielokrotne używanie - począwszy od 2021 roku - kart bankowych swojej koleżanki z reprezentacji Justine Braisaz-Bouchet i fizjoterapeuty drużyny do zakupów o wartości do 2400 euro, a także o kradzież niewielkich kwot (od 20 do 50 euro). Kilkakrotnie dzieliła z nimi pokoje lub mieszkania podczas obozów treningowych.

Simon przyznała się do „wszystkich faktów”, ale oświadczyła, że nie jest w stanie ich wyjaśnić. Przeprosiła poszkodowane osoby. Nie potrafię wytłumaczyć swojego zachowania. Musiałam współpracować z psychologiem, aby to zrozumieć i wyciągnąć z tego wnioski - dodała mistrzyni świata.

Biathlonistka łożyła skargę o kradzież tożsamości

Francuska federacja poinformowała w oświadczeniu, że jej komisja dyscyplinarna zbierze się „jak najszybciej”, aby wydać orzeczenie w sprawie Simon. Oskarżenie powołało się na dwie nieuczciwe transakcje dokonane kartami bankowymi ofiar. Biathlonistka wcześniej zaprzeczała zarzutom, twierdząc w 2023 roku, że jej nazwisko zostało użyte bez jej wiedzy i że złożyła skargę o kradzież tożsamości.

Simon zdobyła 13 medali na mistrzostwach świata

29-letnia Francuzka jest jedną z najbardziej utytułowanych biathlonistek na świecie. Łącznie ma 13 medali mistrzostw świata, w tym aż 10 złotych. W sezonie 2022/23 zdobyła Kryształową Kulę, a dwa lata później zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Jest też srebrną medalistką olimpijską z 2022 roku w sztafecie mieszanej.