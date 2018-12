Do wypadku doszło w środę w Trondheim. Prokurator Tina Vaernes wyjaśniła dziennikowi „Verdens Gang”, że wstępne oględziny miejsca wypadku, jak również zeznania kierowców, wskazują na złamanie prawa o ruchu drogowym, co skutkuje odebraniem prawa jazdy oraz skierowaniem sprawy do sądu.

Według informacji policji Norweg jechał zbyt szybko swoim nowym terenowym samochodem i uderzył w inny, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. W efekcie uderzenia z tyłu stojące auto wjechało w przechodzącą przez ulicę 12-letnią dziewczynkę.

Według nieoficjalnych źródeł Klaebo wracał z konferencji prasowej, zwołanej przez kolegę z reprezentacji Pettera Northuga, który w środę w Trondheim poinformował o zakończeniu kariery.

22-letni Klaebo zdobył trzy złote medale podczas tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczang i jest największą nadzieją Norwegii na mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Seefeld, które odbędą się w dniach 19 lutego-3 marca. W skandynawskich mediach określany jest jako następca Northuga.