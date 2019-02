Jak podkreśliła agencja prasowa dpa, tą wypowiedzią szkoleniowiec biało-czerwonych, którego z Polskim Związkiem Narciarskim wiąże kontrakt do końca trwającego sezonu, "zasygnalizował zainteresowanie powrotem do Niemiec".

49-letni Austriak, który mieszka na stałe w Niemczech, uchodzi za faworyta do przejęcia schedy po swoim rodaku Wernerze Schusterze, który już zapowiedział, iż po zakończenie obecnego sezonu przestanie prowadzić kadrę niemieckich skoczków.

Jeszcze za wcześnie mówić o tym, kto będzie jego następcą. Ja jestem od dawna w kontakcie z niemiecką federacją i zawsze chciałem wrócić do Niemiec, do niemieckiego związku, ponieważ dobrze się tu czułem i czuję. Ale ochota to jeszcze nie wszystko. Na razie pracuję w Polsce i bardzo sobie to cenię - zaznaczył Horngacher.