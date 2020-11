W weekend konkursami w Wiśle ruszy nowa edycja rywalizacji o Kryształową Kulę. Po zawodach w Polsce wszyscy zawodnicy lotem czarterowym udadzą się z Monachium do Ruki na drugą odsłonę Pucharu Świata, a z Finlandii w podobny sposób zostaną przetransportowani do rosyjskiego Niżnego Tagiłu.

"Plan wydaje się dobry, optymalny w obecnych warunkach. Latamy czarterami, pozostajemy we własnym środowisku niczym w +bańce+, do tego dochodzi regularne testowanie na koronawirusa" - przyznał Horngacher.

Poza tym, że chwali pomysł FIS, to uważa też, że to... jedyna szansa.

"Organizatorzy chcą konkursów, my chcemy skakać. To jedyna szansa, by się udało" - wspomniał Austriak.

51-letni trener dopuszcza możliwość, że nowa sytuacja związana z pandemią Covid-19 spowoduje pewne przetasowania w czołówce.

"Układ sił może się zmienić. Są zawodnicy, których szanse w tych warunkach mogą wzrosnąć. Jednych okoliczności związane z koronawirusem dotknęły bardziej, a innych mniej. Poza tym jedni odnajdują się w tej sytuacji lepiej, inni gorzej. Bez wątpienia to wszystko wpływa na formę skoczków, głównie psychiczną" - tłumaczył Horngacher.

W piątek na obiekcie im. Adama Małysza mają się odbyć kwalifikacje, w sobotę konkurs drużynowy, a w niedzielę zawody indywidualne.