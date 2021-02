Lider klasyfikacji Pucharu Świata w skokach narciarskich Norweg Halvor Egner Granerud wrócił z Zakopanego na dwa dni do kraju, gdzie nie był od czterech tygodni. Głównie po to, by przygotować sobie zapasy specjalnej żywności na kolejne tygodnie startów zagranicą.

Mam alergię na gluten, więc podczas podróży zagranicznych jem tylko norweskie, sprawdzone wcześniej produkty. Już miesiąc nie byłem w domu, a do Lahti na konkursy w dniach 22-23 stycznia zabrałem tylko prowiant na trzy dni. Później weszły w życie obostrzenia w Norwegii i polecieliśmy od razu do Niemiec - wyjaśnił skoczek. Reklama Wymienił produkty, którymi wyłącznie się odżywia. Są to przede wszystkim norweskie pieczywo chrupkie, różne kombinacje płatków śniadaniowych, masło orzechowe i błyskawiczna, owsianka w torebkach do zalania gorącą wodą. Wyjaśnił, że może jeść tylko produkty nie zawierające glutenu. Z powodu obaw przed lotniskami i podróżami samolotem do Zakopanego pojechał z Klingenthal samochodem serwisowym z drugim trenerem. Trener skoczków podał skład Polaków na mistrzostwa świata Zobacz również Moi koledzy polecieli do Oslo, więc do Polski przywieźli mi prowiant, lecz zbyt mało. Czeka mnie jeszcze miesiąc skakania i z powodu odwołania naszego cyklu Raw Air równie długi pobyt zagranicą. Już miałem cztery tygodnie postu, patrząc jak inni skoczkowie najadają się makaronami, zupami i chlebem. Ja po tych produktach dostaję ostrego zapalenia jelit - dodał. Norweg spędzi w ojczyźnie zaledwie 48 godzin i razem ze ekipą poleci do Rumunii na konkursy w Rasnovie (19-20 lutego). Później pozostanie najprawdopodobniej na Słowenii, do zakończenia sezonu w Planicy. Chyba że aktualne będą konkursy ponownie w Polsce. Nawet podczas tak krótkiego pobytu w Trondheim muszę siedzieć w domu na kwarantannie, lecz zamówiłem kilka kartonów jedzenia przez internet z dostawą pod drzwi. W międzyczasie najem się po raz pierwszy od czterech tygodni - przyznał.