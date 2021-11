W rolach głównych w Honda Center w Anaheim wystąpili obaj bramkarze - John Gibson z ekipy gospodarzy obronił 29 strzałów, a Duńczyk Fredrik Andersen zatrzymał 31 uderzeń graczy Ducks. Decydującego gola dla gości uzyskał w 50. minucie Seth Jarvis.

Od początku mecz czułem się dobrze, nie brakowało mi pewności siebie. Zdawaliśmy sobie sprawę, że gospodarze byli na fali, więc potraktowaliśmy to spotkanie jako ważny sprawdzian i wyzwanie - przyznał bramkarz zespołu z Raleigh.

Hurricanes w 15 występach odnieśli 13 zwycięstw (najwięcej w lidze) i doznali dwóch porażek. Mają 26 punktów, co daje im prowadzenie w Metropolitan Division. Na Wschodzie i w całej lidze lepsi są tylko Florida Panthers - 27 pkt.

"Pantery" wygrały w czwartek z New Jersey Devils 4:1, rewanżując się za wyjazdową porażkę 3:7 sprzed kilku dni i przedłużając serię domowych zwycięstw do 13.

Na lodowisku w Sunrise prowadzenie w 10. minucie objęli goście, a do siatki trafił Dougie Hamilton. Miejscowi wyrównali siedem sekund przed końcem pierwszej tercji, a a w drugiej dołożyli trzy kolejne gole. Bramkę i asystę odnotował Jonathan Huberdeau, który z 17 pkt jest najskuteczniejszym, wspólnie z Finem Aleksandrem Barkovem, graczem Panthers w tym sezonie.

Wynik nie odzwierciedla do końca przebiegu gry, bo Devils byli równorzędnym rywalem, ale w bramce gospodarze świetnie spisywał się Spencer Knight, który obronił 45 strzałów. To jego rekord kariery.

Każdy bramkarz przyzna, że im więcej uderzeń broni, tym bardziej wpada w trans i trudniej go pokonać. Było ciężko, ale i wiele radości przyniósł mi ten mecz - zaznaczył Knight.

Wyniki czwartkowych meczów hokejowej ligi NHL:



Buffalo Sabres - Calgary Flames 0:5

Toronto Maple Leafs - New York Rangers 2:1

Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins 0:6

Florida Panthers - New Jersey Devils 4:1

Philadelphia Flyers - Tampa Bay Lightning 3:4 (po karnych)

St. Louis Blues - San Jose Sharks 4:1

Minnesota Wild - Dallas Stars 7:2

Edmonton Oilers - Winnipeg Jets 2:1 (po karnych)

Arizona Coyotes - Columbus Blue Jackets 4:5 (po karnych)

Vegas Golden Knights - Detroit Red Wings 5:2

Anaheim Ducks - Carolina Hurricanes 1:2



Tabele:

Atlantic Division

1. Florida Panthers 12 2 3 66 43 27

2. Toronto Maple Leafs 12 5 1 48 43 25

3. Tampa Bay Lightning 9 3 3 47 43 21

4. Detroit Red Wings 8 9 2 53 65 18

5. Boston Bruins 8 5 0 41 37 16

6. Buffalo Sabres 7 7 2 45 49 16

7. Montreal Canadiens 4 13 2 38 67 10

8. Ottawa Senators 4 10 1 36 52 9



Metropolitan Division

1. Carolina Hurricanes 13 2 0 51 28 26

2. Washington Capitals 10 2 5 58 39 25

3. New York Rangers 10 4 3 46 47 23

4. Philadelphia Flyers 8 4 3 41 39 19

5. Columbus Blue Jackets 9 5 0 48 44 18

6. New Jersey Devils 7 5 3 43 46 17

7. Pittsburgh Penguins 6 6 4 49 51 16

8. New York Islanders 5 6 2 29 39 12



Central Division

1. Minnesota Wild 11 5 0 56 49 22

2. Winnipeg Jets 9 3 4 52 42 22

3. St. Louis Blues 9 5 2 55 43 20

4. Nashville Predators 9 6 1 44 42 19

5. Colorado Avalanche 7 5 1 47 41 15

6. Dallas Stars 6 7 2 39 50 14

7. Chicago Blackhawks 5 9 2 37 53 12

8. Arizona Coyotes 2 13 2 30 67 6



Pacific Division

1. Edmonton Oilers 12 4 0 63 48 24

2. Calgary Flames 9 3 5 54 34 23

3. Anaheim Ducks 10 5 3 61 48 23

4. Vegas Golden Knights 10 7 0 54 52 20

5. Los Angeles Kings 8 6 2 42 39 18

6. San Jose Sharks 8 7 1 44 46 17

7. Vancouver Canucks 5 10 2 43 59 12

8. Seattle Kraken 4 11 1 44 59 9



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.