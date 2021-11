Po pierwszej bezbramkowej tercji, w drugiej gole dla gości zdobyli Auston Matthews i Michael Bunting. Później dla Maple Leafs trafili jeszcze Alexander Kerfoot, William Nylander i Wayne Simmonds, a autorem honorowej bramki dla Ducks był Hampus Lindholm.

W bramce przyjezdnych świetnie spisywał się Jack Campbell, który obronił 39 strzałów.

Każda seria zwycięstw sprawia mnóstwo radości. Wtedy każdego dnia czuć pozytywną energię na lodowisku. Wiemy, że prezentujemy dobry hokej i pozostaje nam to utrzymać - powiedział Kerfoot.

Maple Leafs po raz trzeci w historii zanotowali siedem wyjazdowych zwycięstw z rzędu. Poprzednio takie serie mieli w sezonach 1940/41 i 1960/61. Nigdy nie udało im się wygrać ośmiu kolejnych spotkań w obcych halach. Ustanowić rekord okazję będą mieli w sobotę, kiedy w St. Paul zagrają z Minnesota Wild.

Łącznie z meczami u siebie kanadyjski zespół zanotował dziewięć zwycięstw w ostatnich dziesięciu spotkaniach i prowadzi w tabeli Atlantic Division.

Wyniki niedzielnych meczów hokejowej ligi NHL:



Anaheim Ducks - Toronto Maple Leafs 1:5

Chicago Blackhawks - San Jose Sharks 0:2

Minnesota Wild - Tampa Bay Lightning 4:2

Carolina Hurricanes - Washington Capitals 2:4

New Jersey Devils - Philadelphia Flyers 5:2

Boston Bruins - Vancouver Canucks 3:2



