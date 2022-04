Chociaż został wyłoniony mistrz Polski, to sezon 2021/2022 w ekstraligowe hokejowej jeszcze się nie skończył. Trwa walka o brązowy medal: JKH GKS Jastrzębie - GKS Tychy, a stan rywalizacji (do dwóch zwycięstw) to 1-1. Trzeci, decydujący mecz zostanie rozegrany w niedzielę w Jastrzębiu-Zdroju.

Czwarty mecz finałowy: Re-Plast Unia Oświęcim - GKS Katowice 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Stan rywalizacji play off (do czterech zwycięstw): 4-0 dla GKS Katowice, który został mistrzem Polski

Bramki: 0:1 Carl Hudson (6), 0:2 Carl Hudson (13), 1:2 Aleksandr Strielcow (33), 1:3 Anthon Eriksson (47), 1:4 Matias Lehtonen (60)

Kary: Unia - 29 minut, w tym kara meczu za niesportowe zachowanie Aleksandr Strielcow, GKS - 2 minuty

Widzów: 3 000.