Jeden punkt wywalczony w środę przez ekipę z Dallas okazał się decydujący, by zająć ostatnie wolne miejsce w play-off w Konferencji Zachodniej i całej lidze.

Długo nic nie zapowiadało porażki gospodarzy, którzy po dwóch tercjach prowadzili 3:0. Gola i asystę odnotował Tyler Seguin, a przy dwóch trafieniach udział brał doświadczony Joe Pavelski. W trzeciej odsłonie role się odwróciły i "Kojoty" szybko zaczęły odrabiać straty. Do remisu w 52. minucie spotkania doprowadził Barrett Hayton, który wykorzystał okres gry w przewadze swojego zespołu. O końcowym sukcesie gości zdecydowała bramka Travisa Boyda po 103 sekundach dogrywki.

Wobec jednego punktu Stars nieistotna okazała się porażka goniących ich w tabeli Vegas Golden Knights. "Złoci Rycerze" po siedmiu rundach rzutów karnych ulegli Chicago Blackhawks 3:4. Klub z Las Vegas, który dołączył do NHL w 2016 roku, po raz pierwszy w krótkiej historii nie zdołał awansować do play-off.

Zdecydowanie dalej od decydującej części rozgrywek była debiutująca w tym roku w NHL drużyna Seattle Kraken. Porażka z pewnymi już walki o Puchar Stanleya hokeistami Los Angeles Kings 3:5 była jej 48. w sezonie. Na Zachodzie gorzej spisywali się tylko Coyotes.

Ostatnie spotkanie regularnej części sezonu zaplanowano na niedzielę. Play-off ruszy w poniedziałek.

Wyniki środowych meczów hokejowej ligi NHL:



Winnipeg Jets - Philadelphia Flyers 4:0

New York Rangers - Montreal Canadiens 3:4

Dallas Stars - Arizona Coyotes 3:4 (po dogr.)

Chicago Blackhawks - Vegas Golden Knights 4:3 (po karnych)

Seattle Kraken - Los Angeles Kings 3:5



Tabele:

Atlantic Division

1.z-Florida Panthers 57 17 6 334 236 120

2.x-Toronto Maple Leafs 53 21 7 310 251 113

3.x-Tampa Bay Lightning 50 22 8 279 224 108

4.x-Boston Bruins 50 25 5 248 215 105

5. Buffalo Sabres 31 38 11 229 283 73

6. Detroit Red Wings 31 40 10 225 309 72

7. Ottawa Senators 32 41 7 223 260 71

8. Montreal Canadiens 21 49 11 211 317 53



Metropolitan Division

1.y-Carolina Hurricanes 53 20 8 272 199 114

2.x-New York Rangers 51 24 6 251 205 108

3.x-Pittsburgh Penguins 45 25 11 267 226 101

4.x-Washington Capitals 44 24 12 272 237 100

5. New York Islanders 36 34 10 222 230 82

6. Columbus Blue Jackets 36 37 7 254 293 79

7. New Jersey Devils 27 44 9 242 296 63

8. Philadelphia Flyers 25 45 11 209 294 61



Central Division

1.z-Colorado Avalanche 56 18 6 307 225 118

2.x-Minnesota Wild 51 22 7 303 250 109

3.x-St. Louis Blues 49 21 11 307 235 109

4.x-Dallas Stars 45 30 6 234 244 96

5.x-Nashville Predators 44 29 7 257 243 95

6. Winnipeg Jets 37 32 11 245 253 85

7. Chicago Blackhawks 28 42 11 217 288 67

8. Arizona Coyotes 24 50 7 202 309 55



Pacific Division

1.y-Calgary Flames 50 20 10 290 202 110

2.x-Edmonton Oilers 47 27 6 282 246 100

3.x-Los Angeles Kings 44 27 10 237 233 98

4. Vegas Golden Knights 42 31 8 259 244 92

5. Vancouver Canucks 39 30 11 244 231 89

6. San Jose Sharks 32 36 12 210 256 76

7. Anaheim Ducks 31 36 14 230 267 76

8. Seattle Kraken 26 48 6 210 281 58



x - zapewniony udział w play off

y - zapewnione pierwsze miejsce w dywizji

z - zapewnione pierwsze miejsce w konferencji



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.