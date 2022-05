Hokeiści Florida Panthers przed rundą play-off zapewnili sobie miano zwycięzcy sezonu zasadniczego 2021/22 ligi NHL. Po raz pierwszy w historii zdobyli Presidents' Trophy, czyli nagrodę dla najlepszej drużyny rozgrywek regularnych.

We wtorek po drugiej tercji zespół z Florydy prowadził nawet 2:1, ale w trzeciej rywale strzelili trzy bramki nie tracąc ani jednej i wygrali mecz 4:2.

Trzecia tercja była popisem zespołu rywali. Na 2:2 wyrównał Jewgienij Kuzniecow, do stanu 3:2 doprowadził T.J. Oshie, a jako ostatni do pustej bramki, na niespełna pół minuty przed końcem meczu, trafił Lars Eller.

W drugim meczu Konferencji Wschodniej New York Rangers po dogrywce ulegli 3:4 Pittsburgh Penguins. W Madison Square Garden w Nowym Jorku gospodarzy pogrążył Jewgenij Małkin strzelając na 4:3 w szóstej minucie dogrywki. Ale najlepszym na lodowisku był bramkarz Rangersów Igor Szesterkin, który obronił 79 strzałów.

W meczu Konferencji Zachodniej Colorado Avalanche rozbiło Nashville Predators 7:2. Już po pierwszej tercji gospodarze prowadzili 5:0, doskonałą formę prezentował Nathan MacKinnon, strzelec dwóch bramek.

W drugiej i trzeciej tercji na Ball Arena w Denver gospodarze bez problemów utrzymali przewagę i wygrali zasłużenie.

Wyniki wtorkowych meczów pierwszej rundy play-off meczu hokejowej ligi NHL:



Konferencja Wschodnia



Florida Panthers - Washington Capitals 2:4

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-0 dla Washington)



New York Rangers - Pittsburgh Penguins 3:4 (po dogrywce)

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-0 dla Pittsburgh)



Konferencja Zachodnia



Colorado Avalanche - Nashville Predators 7:2

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-0 dla Colorado)



Calgary Flames - Dallas Stars 1:0

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-0 dla Calgary)