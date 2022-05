Panthers to najlepsza drużyna fazy zasadniczej, ale w rywalizacji z Capitals ma ciężką przeprawę. W środę stołeczna ekipa prowadziła 3:0 na początku drugiej tercji, ale wtedy klub z Florydy zabrał się za odrabianie strat.

Sygnał do tego dał Verhaeghe, który w 27. minucie zmniejszył prowadzenie gości na 1:3, a potem asystował przy golach Patrica Hornqvista (33.) i Sama Reinharta (35.). W trzeciej tercji Verhaeghe trafił na 4:3 (44.), a wynik ustalił Claude Giroux (56.), po kolejnej asyście Kanadyjczyka.

W rywalizacji do czterech zwycięstw "Pantery" prowadzą 3-2. Szósty mecz rozegrany zostanie w piątek, ale tym razem w Waszyngtonie.

Wynikiem 5:3 zakończyło się również spotkanie w Nowym Jorku, gdzie Rangers pokonali Pittsburgh Penguins. W tym przypadku gospodarze również musieli odrabiać straty, bo w drugiej tercji "Pingwiny" prowadziły 2:0.

Rangers nadal przegrywają 2-3, a szósty mecz odbędzie się w piątek w Pittsburgh.

W Konferencji Zachodniej Calgary Flames wygrali u siebie z Dallas Stars 3:1 i w rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzą 3-2.

Wyniki środowych meczów pierwszej rundy play-off hokejowej ligi NHL:



Konferencja Wschodnia



New York Rangers - Pittsburgh Penguins 5:3

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 3-2 dla Penguins)



Florida Panthers - Washington Capitals 5:3

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 3-2 dla Panthers)



Konferencja Zachodnia



Calgary Flames - Dallas Stars 3:1

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 3-2 dla Flames)