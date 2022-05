Po dwóch tercjach meczu w Calgary wynik pozostawał nierozstrzygnięty. O wyrównanym boju świadczy liczba oddanych strzałów na bramkę rywala - po 40. Ponad 19 tys. kibiców wychodziło z hali Scotiabank Saddledome jednak w nienajlepszych humorach, gdyż gospodarze w ostatniej części gry stracili dwa gole, nie zdobywając żadnego.

Kapitan "Nafciarzy" Connor McDavid zaliczył bramkę i asystę, stając się zawodnikiem, który w fazie play-off najszybciej osiągnął "20" w punktacji kanadyjskiej (6 goli + 14 asyst) od czasu słynnego Mario Lemieux (1992).

Bramkarz gości Mike Smith obronił 37 strzałów i... asystował przy ostatnim golu Oilers, którego po kontrze zdobył Leon Draisaitl. Mecze nr 3 i 4 serii zostaną rozegrane w Edmonton - w niedzielę i we wtorek.

O blisko połowę mniej strzałów oddano w drugim piątkowym spotkaniu (22:21). Pierwszy gol w meczu padł w drugiej tercji, gdy zespół Hurricanes grał w osłabieniu. Błyskawiczną kontrę z najbliższej odległości zakończył precyzyjnym uderzeniem Brendan Smith. W końcówce Rangers postawili wszystko na jedną kartkę i wycofali bramkarza. Kilka razy byli bliscy wyrównania, ale gola strzelili ponownie gospodarze. Sebastian Aho przejął krążek tuż za niebieską linią i posłał ją do pustej bramki.

Rywalizacja tej pary przenosi się teraz do Madison Square Garden w Nowym Jorku. Rangers szansę na odnotowanie pierwszej wygranej w serii będą mieli w niedzielę.

Wyniki piątkowych meczów drugiej rundy play-off hokejowej ligi NHL:



Konferencja Wschodnia



Carolina Hurricanes - New York Rangers 2:0

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 2-0 dla Hurricanes)



Konferencja Zachodnia



Calgary Flames - Edmonton Oilers 3:5

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-1)