Broniący Pucharu Stanleya hokeiści Tampa Bay Lightning pokonali na własnym lodowisku New York Rangers 2:1 i zapewnili sobie awans do wielkiego finału ligi NHL, wygrywając w serii play off 4-2. O trofeum zagrają z Colorado Avalanche.

Obie bramki dla gospodarzy zdobył Steven Stamkos. 32-letni Kanadyjczyk otworzył wynik w połowie drugiej tercji. W 54. minucie wyrównał Frank Vatrano, ale remis utrzymał się... 21 sekund. W zamieszaniu pod bramką bronioną przez Igora Szesterkina krążek odbił się od kolana Stamkosa i wpadł do siatki. Po punkcie za asystę w tej akcji otrzymali Nikita Kuczerow i Ondrej Palat. Reklama Lehkonen załatwił Oilers. Colorado Avalanche w wielkim finale ligi NHL! Zobacz również Chwalony za grę był bramkarz "Błyskawic" Andriej Wasilewski, który odbił 20 strzałów Rangers. Ale najwięcej pochwał zebrał Stamkos, oklaskiwany w Amalie Arena przez 19. tys. widzów. Jeszcze nie osiągnęliśmy naszego celu, jeszcze jest kilka meczów do rozegrania, ale na pewno stanowimy grupę niesamowitych i wyjątkowych osób - skomentował Stamkos. Hokeiści z Tampy źle rozpoczęli finał Konferencji Wschodniej, przegrywając w Nowym Jorku oba spotkania. Potem odnieśli jednak cztery zwycięstwa i staną przed szansą zdobycia po raz trzeci z rzędu Pucharu Stanleya. Ostatnimi, którzy tego dokonali, byli New York Islanders, najlepsi w czterech kolejnych latach 1980-1983. Lightning, oprócz triumfów w 2020 i 2021, zdobyli mistrzostwo także w 2004 roku. Reklama Na Zachodzie rywalizacja zakończyła się już w poniedziałek. Colorado Avalanche wygrali na wyjeździe po dogrywce z Edmonton Oilers 6:5, a w play-off 4-0. "Lawiny" po Puchar Stanleya sięgnęły w 1996 i w 2001 roku. Pierwszy mecz wielkiego finału odbędzie się w środę w Denver. Wynik sobotniego meczu finału Konferencji Wschodniej hokejowej ligi NHL:



Tampa Bay Lightning - New York Rangers 2:1

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 4-2 dla Lightning).

Cezary Faber Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję