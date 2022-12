37-latek wpisał się na listę strzelców w 58. minucie, gdy rywale wycofali bramkarza. Gole dla Capitals zdobyli również Trevor van Riemsdyk, Jewgienij Kuzniecow, Marcus Johansson i Lars Eller.

Za każdym razem, gdy zbliżam się do 800. gola czuję podekscytowanie. Tylko dwóm hokeistom udało się tego dokonać, więc zostanie tym trzecim będzie wyjątkowym uczuciem - powiedział Owieczkin.

Liderem klasyfikacji wszech czasów jest Wayne Gretzky - 894 gole.

Związany przez całą karierę z Capitals Rosjanin w tym sezonie ustanowił już dwa rekordy - żaden inny hokeista nie zanotował tylu co on trafień dla jednego zespołu i żaden nie może się pochwalić tak dużą jak on liczbą bramek zdobytych w meczach wyjazdowych.