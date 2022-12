Owieczkin ponad tydzień temu osiągnął pułap 800 bramek, ale później w czterech meczach nie poprawił dorobku.

Minionej nocy w wygranym spotkaniu u siebie z Winnipeg Jets 4:1 Owieczkin otworzył wynik spotkania w 19. minucie.

Rosjanin także ustalił rezultat w 59. strzałem do pustej bramki.

37-latek miał również asystę przy golu Sonny'ego Milano.

Takie rzeczy nie przychodzą nawet do głowy, gdy zaczyna się grę w NHL. Myślisz sobie raczej +mam nadzieję, że będę dobry, dam z siebie wszystko+. To co się dziś wydarzyło to prawdziwy cud, coś naprawdę wyjątkowego - powiedział Owieczkin.

Nie wiadomo, kto będzie kolejnym zawodnikiem, który zdobędzie 800 goli. Miałem sporo szczęścia, że dopisało mi zdrowie i mogłem tego dokonać. Dziękuję wszystkim moim kolegom i trenerom, z którymi grałem przez te wszystkie lata. Bez nich nie osiągnąłbym tego - dodał 37-latek.

Bramkę dla Capitals zdobył jeszcze Nick Dowd, a honorową dla Jets Kevin Stenlund.

Capitals, którzy odnieśli dziewiąte zwycięstwo w minionych dziesięciu meczach, są na piątym miejscu w tabeli Metropolitan Division. Jets plasują się na drugiej pozycji w Central Division.