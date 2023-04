Polski skoczek dwa tygodnie temu wycofał się z rywalizacji. Nasz mistrz musiał wrócić do kraju i zająć się chorą żoną, która walczyła o życie. Na szczęście najgorsze chwile są już za rodziną Kubackich. Stan zdrowia małżonki reprezentanta Polski uległ poprawie.

W trakcie konkursu w Planicy skoczkowie z całego świata wsparli Martę i Dawida. Przygotowali specjalną tablicę, na której napisali słowa otuchy.

"Kochana Marto! Szybkiego powrotu do zdrowia! Get well soon! Gute Besserung!".