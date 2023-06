Słynny przed laty niemiecki skoczek narciarski Sven Hannawald jest sceptyczny wobec rywalizacji w tej dyscyplinie latem, jak to ma miejsce w Igrzyskach Europejskich. "Dopóki będą igrzyska zimowe, to tam jest ich miejsce. Lato to basen i lody, a nie oglądanie skoków" - przyznał.

Skoki narciarskie po raz pierwszy zostały włączone do programu Igrzysk Europejskich i nie brakuje głosów, że wobec zmian klimatycznych właśnie lato i rywalizacja na igelicie to może być nie tyle przyszłość tej dyscypliny, co uczynienie z niej sportu całorocznego. Reklama 48-letni Hannawald odnosi się do tych inicjatyw sceptycznie i jednak wiąże przyszłość skoków narciarskich ze śniegiem i zimą. Igrzyska Europejskie. Wiatr zatrzymał Stocha, Kubackiego i Żyłę Zobacz również Reklama Nie widzę perspektyw dla skoków narciarskich na letnich igrzyskach tak długo, jak będą igrzyska zimowe. Myślę, że 95 procent osób myśli podobnie - powiedział były zawodnik niemieckiej agencji prasowej DPA. W programie Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 jest pięć konkursów skoków. Odbył się na razie indywidualny kobiet, a męski - w mocnej obsadzie, z najlepszymi Polakami i w sumie z sześcioma zawodnikami z czołowej "10" Pucharu Świata - został przeniesiony ze środy na czwartek z powodu zbyt silnego wiatru. Trybuny zakopiańskiej Średniej Krokwi świeciły jednak pustkami. Według Niemca to właśnie jedna z kwestii, którą trzeba brać pod uwagę myśląc o całorocznych zmaganiach skoczków. Nie wiem, czy kibice są w stanie wytrzymać wydłużenie kalendarza i ekscytować się skokami tak samo jak zimą. Przestrzegam przed przegrzaniem koniunktury. Koniec końców latem wszyscy myślą o basenie, lodach, a nie oglądaniu skoków narciarskich. Są plusy, ale są i minusy. Trzeba wszystko rozważyć i przedyskutować - analizował. Reklama Zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni z 2002 roku nie widzi natomiast większego problemu dla sportowców. Zawodnicy i tak ciężko trenują latem oddają dużo skoków, więc to nie żaden kłopot. Jednak, jeśli mieliby walczyć o olimpijskie medale latem, to zmian wymagałby cały cykl szkolenia i przygotowań, bo obecnie wszystko podporządkowane jest, żeby najwyższą formę mieć zimą - zaznaczył. Niemcy nie zdecydowali się wysłać na Igrzyska Europejskie swoich najbardziej utytułowanych skoczków, jak Karl Geiger, Markus Eisenbichler czy Andreas Wellinger. Zdecydowaliśmy się wystawić czterech młodszych zawodników, już z myślą o kolejnej olimpiadzie. Niech posmakują atmosfery igrzysk - przekazał austriacki trener niemieckiej kadry Stefan Horngacher. Michał Ignasiewicz Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję