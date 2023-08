Zawody cyklu po raz drugi odbędą się w Szczyrku, a na starcie sympatycy skoków narciarskich zobaczą dziewięciu zawodników oraz cztery zawodniczki.

Reklama

Reprezentacja Polski na zawody w Szczyrku

W kadrze Thurnbichlera znaleźli się: Kacper Juroszek, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła z Kadry Narodowej A, Klemens Murańka z Kadry Narodowej B, trenujący w podhalańskiej grupie bazowej Maciej Kot oraz 18-letni Marcin Wróbel.

Reklama

Ten ostatni, wicemistrz świata juniorów, zadebiutuje w imprezie tej rangi.

Powyższy skład dotyczy wyłącznie piątkowych kwalifikacji do sobotniego konkursu. W niedzielę do eliminacji będzie mogło przystąpić tylko pięciu Polaków.

Powołanie otrzymał jeden z młodych i obiecujących zawodników. Możliwość zebrania doświadczenia w FIS Grand Prix dostanie Marcin Wróbel, który w Międzynarodowym Memoriale Olimpijczyków w Szczyrku znalazł się tuż za podium, a przy okazji zgrupowania w Oberhofie oddawał niezłe skoki. To dobra okazja, by sprawdził się w Polsce pośród najlepszych. Szczególnie latem, na tak wczesnym etapie przygotowań, chcemy włączyć do składu kogoś młodego - dodaje 33-letni Thurnbichler.

W ubiegłym tygodniu we francuskiej miejscowości Courchevel odbyła się inauguracja tegorocznej Letniej Grand Prix FIS w skokach narciarskich.

W pierwszym konkursie, wygranym przez Szwajcara Gregora Deschwandena, najlepiej z biało-czerwonych spisał się Aleksander Zniszczoł plasując się na ósmym miejscu.

Popis Zografskiego

Niedzielny konkurs był popisem Bułgara Władimira Zografskiego, który wyprzedził Deschwandena oraz Austriaka Marco Woergoettera. W poprzednich zawodach Austriak zajął miejsce na najniższym stopniu podium. W czołowej dziesiątce ósma lokata przypadła Klemensowi Murańce. Jedenasty był Zniszczoł.

W Szczyrku do rywalizacji w tegorocznej edycji FIS Grand Prix włączą się podopieczne Haralda Rodlauera, których zabrakło podczas ubiegłotygodniowej inauguracji w Courchevel. Austriacki szkoleniowiec podjął decyzję, iż w obu konkursach na 104-metrowym obiekcie swoich sił spróbują Pola Bełtowska, Paulina Cieślar, Nicole Konderla oraz Anna Twardosz. Dla 16-letniej Bełtowskiej, podobnie jak dla Wróbla, będzie to pierwszy sprawdzian pośród elity.