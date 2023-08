Jest mi bardzo przykro poinformować, że zdecydowałem się na wycofanie z całego cyklu startów przed igrzyskami. Półtora roku po Pekinie nadal nie jestem w pełni sił, w normalnej formie. Pozostaję przy łyżwiarstwie, ale w innej roli. Sue życzę wszystkiego najlepszego, niech dalej realizuje swoje marzenia. Zawsze będę ją wspierał - przekazał Han, cytowany przez "South China Morning Post".

Chińska para sportowa zdominowała w ostatnich latach rywalizację w tej konkurencji. To dwukrotni mistrzowie globu (2017, 2019), trzykrotni wicemistrzowie (2015, 2016, 2021), którzy oprócz złota w Pekinie wywalczyli srebro w Pjongczangu.

Han nie zdradził, co dokładnie zmusiło go do zakończenia kariery w wieku 31... lub 34 lat. Od jakiegoś czasu bowiem istnieją kontrowersje ws. jego daty urodzin - na oficjalnych stronach federacji łyżwiarskiej podawany jest rok 1992, zaś według chińskiej federacji przyszedł na świat w 1989.