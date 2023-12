Jeśli ktoś oczekiwał na cud, to go nie było. Polscy skoczkowie narciarscy nadal bez formy. Jedynym promykiem nadziei jest Piotr Żyła, który w kwalifikacjach do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Engelbergu zajął siódme miejsce. Dawid Kubacki był 21., Kamil Stoch 22, a Paweł Wąsek 29. Odpadł 54. Maciej Kot. Kwalifikacje wygrał Słoweniec Anze Lanisek.