Nadal ma na koncie rekordowe 13 triumfów we French Open. Pięciosetowy bój na kortach imienia Rolanda Garrosa rozegrał dopiero trzeci raz w karierze. Łącznie w stolicy Francji może się pochwalić bilansem 109 wygranych meczów i trzech porażek.

Roland Garros to bez wątpienia moje ulubione miejsce. Nie wiem, co przyniesie kolejny mecz, ale mogę zapewnić, że będę walczył do samego końca - podkreślił Nadal.

W ćwierćfinale dojdzie do pojedynku, na który fani tenisa czekali od momentu rozlosowania drabinek. W 1/4 finału krzyżuje się bowiem ścieżka Nadala z liderem światowego rankingu i obrońcą tytułu Novakiem Djokovicem. Serb kilka godzin wcześniej gładko pokonał Argentyńczyka Diego Schwartzmana (nr 15.) 6:1, 6:3, 6:3.

To będzie oczekiwane przez wszystkich spotkanie. Gra z Rafaelem to zawsze wielkie wyzwanie, a tutaj w Paryżu największe, jakie można mieć - powiedział Djokovic.

We wtorek Nadal i Djokovic zmierzą się ze sobą po raz 59. Obecny bilans jest nieznacznie na korzyść Serba - 30-28. W samym French Open natomiast historia przemawia za Hiszpanem, który wygrał siedem z dziewięciu pojedynków.