Ostatnimi triumfatorami zawodów w kompleksie ASB Tennis Centre byli na początku 2020 roku Amerykanka Serena Williams i Francuz Ugo Humbert. Później w Nowej Zelandii ogłoszono lockdown i turniej zniknął z kalendarza.

Rząd dopiero w maju złagodził restrykcje dla przyjeżdżających z zagranicy, a w lipcu przestaną obowiązywać jakiekolwiek ograniczenia.

To oznacza, że zmagania tak lubiane przez tenisistki i tenisistów mogły wrócić do Auckland - zaznaczył nowy dyrektor imprezy, Francuz Nicolas Lamperin, który zapewnił, że choć ranga turnieju będzie najniższa w tourze, to jest pewny, że wielu zawodników z czołówki zechce właśnie w Auckland sprawdzić formę przed Australian Open.

W Auckland turnieje kobiet i mężczyzn potrwają od 2 do 14 stycznia, a wielkoszlemowa rywalizacja w Melbourne ruszy 16 stycznia.