Spotkanie lepiej rozpoczęła rozstawiona z "ósemką" Linette, która zdominowała pierwszą partię - pewnie utrzymywała swój serwis, a do tego dwukrotnie przełamała rywalkę. Włoszka, która do turnieju awansowała z kwalifikacji, nie poddała się, bardzo dobrze otworzyła drugiego seta, przełamując Polkę. Powtórzyła ten wyczyn w końcówce, dzięki czemu doprowadziła do remisu w meczu.

Decydująca odsłona miała podobny przebieg do wcześniejszej. Od przełamania rozpoczęła Stefanini i chociaż Linette szybko doprowadziła do wyrównania, to rywalka ponownie ją przełamała i nie oddała prowadzenia już do końca spotkania.

We wtorek w pierwszej rundzie Fręch zmierzy się z Francuzką Mansouri, która otrzymała od organizatorów "dziką kartę".

Wynik meczu pierwszej rundy gry pojedynczej:

Lucrezia Stefanini (Włochy) - Magda Linette (Polska, 8) 2:6, 6:4, 6:4.