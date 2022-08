To drugi tytuł 23-letniej Samsonowej w tym roku, a trzeci w karierze. Rosjanka ma powody do optymizmu na dwa dni przed początkiem wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku.

Linette była jedyną Polką w tej imprezie. W ćwierćfinale uległa Samsonowej 4:6, 3:6.

Wynik finału:

Ludmiła Samsonowa (Rosja) - Aliaksandra Sasnowicz (Białoruś, 7) 6:1, 6:3