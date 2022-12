Tenisista Novak Djokovic przyleciał do Australii we wtorek. To jego pierwsza wizyta w tym kraju, odkąd przed rokiem został deportowany tuż przed rozpoczęciem Australian Open ze względu na brak szczepienia na COVID-19. Turniej odbędzie się na kortach Melbourne Park w dniach 16-29 stycznia 2023 roku.

Serb będzie walczył o dziesiąty triumf w turnieju wielkoszlemowym w Melbourne. Wcześniej dziewięć razy wygrywał Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021). Przed rokiem nie został dopuszczony do rywalizacji w Melbourne Park. W tym roku z tego samego powodu nie mógł również zagrać w US Open. Reklama W listopadzie australijski rząd "po rozważeniu wszystkich istotnych czynników" zdecydował się cofnąć decyzję o anulowaniu wizy Djokovica i umożliwił tenisiście uczestnictwo w wielkoszlemowym turnieju. Od czasu anulowania wizy Djokovica w styczniu 2022 roku, w Australii zniesiono wszystkie ograniczenia graniczne związane z pandemią koronawirusa, w tym wymóg przedstawienia dowodu szczepienia przy wjeździe do kraju. Djokovic wylądował w Adelajdzie, gdzie weźmie udział w rozpoczynającym się w niedzielę turnieju Adelaide International. United Cup. Agnieszka Radwańska: To będzie duże wydarzenie Zobacz również Reklama Dyrektor Australian Open, Craig Tiley wyraził nadzieję, że Djokovic zostanie mile powitany w Australii. Jesteśmy bardzo dobrze wykształconą publicznością sportową. Szczególnie ci kibice, którzy przychodzą na tenis, kochają ten sport i uwielbiają oglądać wspaniały atletyzm, świetne mecze. Jestem pewien, że fani dobrze zareagują i będą mieli do tego szacunek – powiedział Tiley. Djokovic w listopadzie wygrał turniej ATP Finals, pokonując w finale Norwega Caspera Ruuda 7:5, 6:3. 35-latek zajmujący piąte miejsce w rankingu ATP jest jednym z głównych kandydatów do zwycięstwa w Australian Open. Jeśli uda mu się tego dokonać, to zrówna się z Hiszpanem Rafaelam Nadalem, który wygrał 22 turnieje wielkoszlemowe. Australian Open odbędzie się na kortach Melbourne Park w dniach 16-29 stycznia 2023 roku. Michał Ignasiewicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję