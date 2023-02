Rekordowy 22-krotny zwycięzca Wielkiego Szlema odmówił przyjęcia szczepień przeciwko koranawirusowi, co doprowadziło do głośnej deportacji przed zeszłorocznym Australian Open. Wówczas jego wiza została anulowana, a Serb z tych samych powodów nie mógł rywalizować także w US Open.

Stany Zjednoczone przedłużyły do 10 kwietnia wymagania dotyczące szczepienia przeciwko Covid-19 wszystkich obywateli spoza USA, którzy przylatują do kraju. Zgodnie z tym prawem Djokovic jest na dobrej drodze, aby przegapić starty w Indian Wells Masters i w Miami Open.

Djokovic został wymieniony na liście zgłoszeń do Indian Wells Masters, który został zaplanowany w dniach 6-19 marca. Dyrektor turnieju Tommy Haas twierdził, że byłoby to „hańbą”, gdyby Serb nie mógł grać.

Brat tenisowej gwiazdy, Djordje Djokovic, ma nadzieję, że Novakowi uda się uzyskać zwolnienie z obowiązku szczepień, aby zagrać w Miami Masters 1000. Turniej na Florydzie odbędzie się od 22 marca do 2 kwietnia.

Niestety, jest to coś, co nie od nas zależy – powiedział Djordje Djokovic serbskiej agencji informacyjnej Tanjug.

Novak musi uzyskać specjalne pozwolenie, ponieważ Stany Zjednoczone wciąż odmawiają wstępu osobom niezaszczepionym, co jest po prostu niewiarygodne. Cały świat jest otwarty, a wydarzenia sportowe obejmują zarówno zaszczepionych, jak i niezaszczepionych sportowców. Dyrektorzy turniejów chcą, aby przyjechał - dodał.

Djokovic miał orzeczony trzyletni zakaz wjazdu do Australii, który został unieważniony, aby mógł wziąć udział w tegorocznym Australian Open. W zeszłym miesiącu zdobył swój 10. tytuł w Melbourne, czym wyrównał osiągnięcie Hiszpana Rafaela Nadala pod względem triumfów w zawodach Wielkiego Szlema.

Wcześniej deklarował, że byłby skłonny nie grać w tych turniejach, aby uniknąć szczepień przeciwko Covid-19.

Izba Reprezentantów kilka dni temu głosowała za zakończeniem mandatu dotyczącego szczepień dla zagranicznych przybyszów do USA, ale Biały Dom sprzeciwia się ustawie.

Prezydent Joe Biden planuje zakończyć stan zagrożenia zdrowia publicznego w USA na 11 maja.