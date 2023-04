26-letni wrocławianin stracił sporo punktów za turniej w Miami, w którym odpadł tym razem w 2. rundzie, a przed rokiem dotarł do ćwierćfinału. To spowodowało, że wyprzedzili go tenisiści, którym na Florydzie się powiodło, m.in. włoski finalista Jannik Sinner i Rosjanin Karen Chaczanow, a Polak w konsekwencji spadł z najwyższej w karierze dziewiątej pozycji na 12.

Alcaraz dwa tygodnie temu wrócił na prowadzenie po triumfie w prestiżowej imprezie w Indian Wells. W Miami jednak nie obronił tytułu sprzed roku i stracił pozycję lidera na rzecz Djokovica, którego w obu wysoko punktowanych imprezach w USA zabrakło z powodu braku szczepienia przeciw COVID-19.

35-latek z Zagrzebia rozpoczął w poniedziałek w sumie 380. tydzień jako pierwsza rakieta globu. To rekordowe osiągnięcie zarówno w męskim, a jak i damskim tenisie.

Drugi w zestawieniu ATP jest Alcaraz, a trzeci Grek Stefanos Tsitsipas. Na czwartą lokatę po zwycięstwie w Miami awansował były lider, Rosjanin Dmitrij Miedwidiew.

Dopiero 14. jest utytułowany Hiszpan Rafael Nadal, który od styczniowego Australian Open nie gra z powodu kontuzji.