Do tej pory rekord 22 wielkoszlemowych triumfów Serb dzielił z Rafaelem Nadalem. Hiszpan, 14-krotny triumfator w stolicy Francji, nie bronił tytułu z powodu kontuzji.

W Erze Open 23 wygrane w grze pojedynczej w Wielkim Szlemie odniosła jedynie Amerykanka Serena Williams. O jedno zwycięstwo w turniejach wielkoszlemowych więcej ma Australijka Margaret Court, której kariera przypadła jednak na przełomie ery amatorskiej i zawodowej.

Po ostatniej akcji finału w Paryżu, gdy Norweg wyrzucił piłkę w aut, 36-letni Serb padł na kort, długo leżał na plecach, a następnie objął rękoma głowę.

Obaj tenisiści zmierzyli się po raz piąty w historii i za każdym razem Djokovic był górą. To drugi w tym roku triumf w Wiekim Szlemie zawodnika urodzonego w Belgradzie - w styczniu był najlepszy w Australian Open, wygrywając w finale z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem 6:3, 7:6 (7-4), 7:6 (7-5).

Paryski kort - ulubiona "mączka" Djokovica

Wcześniej Djokovic zwyciężył na paryskiej "mączce", która nie jest jego ulubioną nawierzchnią, w 2016 i 2021 roku. Natomiast w minionym sezonie uległ na kortach im. Rolanda Garrosa w ćwierćfinale, po epickim pojedynku, Rafaelowi Nadalowi, który później triumfował i cieszył się z 22. wygranej w Wielkim Szlemie.

Poza trzema triumfami we French Open Djokovic ma 10 tytułów wywalczonych w Melbourne (2008, 2011–2013, 2015, 2016, 2019–2021, 2023), siedem zwycięstw w Wimbledonie (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 i 2022) oraz trzy w US Open (2011, 2015 i 2018).

Novak Djokovic

urodzony: 22 maja 1987 roku w Belgradzie

miejsce w rankingu ATP: 3. (zadebiutował w roli lidera 4 lipca 2011 roku). Liderem rankingu był na zakończenie siedmiu sezonów (2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020 i 2021), co pozwoliło mu wyprzedzić swojego idola Amerykanina Pete'a Samprasa.

debiut w profesjonalnym tenisie: 2003 rok

trenerzy: Goran Ivanisevic (Chorwacja), Craig O’Shannessy (Australia)

liczba wygranych turniejów wielkoszlemowych: 23 (Australian Open - 2008, 2011-13, 2015-16, 2019-21, 2023; French Open - 2016, 2021, 2023; Wimbledon - 2011, 2014-15, 2018-19, 2021, 2022; US Open - 2011, 2015, 2018)

liczba wygranych turniejów ATP: 94 (pierwszy - w Amersfoort w 2006 roku)

liczba triumfów w kończącej sezon imprezie masters: 6 (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022); finalista (2016 i 2018)

- zaczął grać w tenisa w wieku czterech lat

- jego idolem w młodości był Amerykanin Pete Sampras

- ojciec tenisisty był profesjonalnym narciarzem i chciał, by syn poszedł w jego ślady lub został piłkarzem, ale zmienił zdanie, gdy zobaczył, jak dobrze Novak radził sobie na korcie

- w 2005 roku zadebiutował w wielkoszlemowej rywalizacji (Australian Open), pierwszy raz do finału zawodów tej rangi awansował dwa lata później (US Open)

- w 2008 roku wygrał Australian Open, zostając pierwszym w historii Serbem, który triumfował w turnieju wielkoszlemowym w singlu

- w 2008 roku w Pekinie zdobył swój jedyny medal olimpijski - brązowy w singlu

- w 2010 roku wywalczył z reprezentacją Serbii Puchar Davisa, 10 lat później z drużyną narodową triumfował w pierwszej edycji ATP Cup

- sezon 2011 rozpoczął od wygrania siedmiu kolejnych turniejów i 41 meczów z rzędu, pierwszą porażkę poniósł 3 czerwca

- 12 lat temu został siódmym w liczonej od 1968 roku tzw. Open Erze mężczyzną, który w jednym sezonie wygrał trzy imprezy wielkoszlemowe

- finał Australian Open 2012, w którym pokonał Hiszpana Rafaela Nadala, trwał 5 godzin i 53 minuty

- w 2013 roku został pierwszym mężczyzną w tzw. Open Erze, który wygrał Australian Open trzy razy z rzędu

- w 2015 roku dotarł do finału w każdym z czterech turniejów Wielkiego Szlema

- w lipcu 2017 roku zakończył przedwcześnie sezon z powodu kontuzji łokcia i wrócił do gry po półrocznej przerwie (pod koniec stycznia przeszedł operację, na korcie był już w marcu)

- we wrześniu 2020 w meczu 1/8 finału US Open, będąc zdecydowanym faworytem imprezy, został zdyskwalifikowany za przypadkowe uderzenie sędzi liniowej piłką; do tego czasu bilans jego meczów w sezonie wynosił 26-0

- jako jedyny zawodnik w historii wygrał wszystkie dziewięć prestiżowych turniejów ATP Masters 1000, łącznie zwyciężył 38 razy w takich zawodach

- 1 marca 2021 r. wyrównał rekord Szwajcara Rogera Federera w liczbie tygodni spędzonych (łącznie) na fotelu lidera rankingu ATP (310); obecnie jego osiągnięcie wynosi 388.

- 29 stycznia 2023 r. w Australii wyrównał rekord Hiszpana Rafaela Nadala w liczbie triumfów w Wielkim Szlemie (22) pokonując w finale Australian Open Greka Stefanosa Tsitsipasa.