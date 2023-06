Dzięki niedzielnemu triumfowi we French Open Serb sięgnął po 23. trofeum Wielkiego Szlema w historii. Jest zawodnikiem z największą liczbą takich triumfów w historii. Dzięki zwycięstwu w stolicy Francji powrócił na pierwsze miejsce światowego rankingu.

Mam nadzieję, że Djokovic zakończy karierę z 30 trofeami. Wówczas będę wyglądał lepiej, bo przegrałem z nim w zeszłym roku w finale Wimbledonu - przypomniał Kyrgios.

Australijski tenisista opuścił tegoroczny French Open z powodu kontuzji, ale śledził mecze w Paryżu.

Novak osiągnął niesamowity sukces, wiem, ile on pracuje i ile to wszystko dla niego znaczy. Djokovic miałby już 25-26 tytułów, gdyby grał w zeszłym roku w Australian Open i US Open. Jest bardzo głodny sukcesu. Ludzie myślą, że przestanie, ale te sukcesy tylko rozbudzają w nim jeszcze większą motywację. Mam nadzieję, że będzie miał 28-30 Wielkich Szlemów na koncie - powiedział Kyrgios.

Powtórzył, że głównym faworytem Wimbledonu jest Djokovic. Nikt nie zatrzyma Novaka. Jeśli ja go nie powstrzymam, nikt nie może - dodał Australijczyk, zajmujący 25. miejsce na światowej liście.

Przed turniejem w Londynie Kyrgios powinien zagrać w turniejach na Majorce i w Halle.

Sezon na trawie jest dla mnie zawsze najlepszą częścią sezonu. Ten rok był dla mnie naprawdę ciężki, ponieważ wracam do zdrowia po operacji kolana. Wracam do turnieju, w którym w przeszłości rozegrałem kilka niesamowitych meczów – zakończył Australijczyk.