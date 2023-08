Murray, trzykrotny triumfator turniejów Wielkiego Szlema, były lider rankingu ATP przyznał, że bardzo liczył na start w Cincinnati, gdzie miał się w pierwszej rundzie zmierzyć z Rosjaninem Karenem Chaczanowem, ale jego problemy zdrowotne to wykluczyły.

Chcę się spokojnie przygotowywać do US Open, start w Cincinnati mógł doprowadzić do odnowienia kontuzji, dlatego zrezygnowałem - powiedział Brytyjczyk.

Murray zajmuje obecnie 36. miejsce w rankingu ATP. To jego najwyższe notowanie od czasu operacji stawu biodrowego w 2019 roku. Ostatnio został wybrany do brytyjskiej drużyny Pucharu Davisa na mecze fazy grupowej finałów, które odbędą się w dniach 28 sierpnia – 9 września.

W Cincinnati problemy organizatorom sprawia pogoda. Padający deszcz spowodował, że przełożony został mecz Huberta Hurkacza w deblu. Polak z Chorwatem Mate Pavicem w 1. rundzie zmierzą się z Australijczykami Rinky Hijikatą i Jasonem Kublerem.

Hurkacz wystąpi również w singlu i na początek zagra z innym reprezentantem Australii - kwalifikantem Thanasim Kokkinakisem.