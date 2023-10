Hurkacz nie rozpoczął czwartkowego spotkania najlepiej, szybko został przełamany i to Węgier objął prowadzenie 3:1. Później Polak zdołał odrobić stratę i doprowadzić do wyrównania 4:4, jednak w kolejnym gemie ponownie stracił swoje podanie, przegrywając ostatecznie 4:6.

W drugiej partii zdecydowanie podniósł swój poziom, bez większych problemów dwukrotnie przełamał rywala i wygrał 6:1.

Początek trzeciej odsłony był zacięty, w trzecim gemie serwisowym Hurkacza podczas jednej z akcji doszło do wymiany aż 40 uderzeń i chociaż Marozsan miał piłkę na przełamanie, to wrocławianin zdołał utrzymać podanie dzięki trzem mocnym serwisom. Był to decydujący moment meczu - wygrał trzy kolejne gemy i seta 6:3.

26-letni Polak po raz szósty zameldował się w najlepszej czwórce turnieju ATP rangi Masters 1000 i drugi w tym sezonie.

Jego kolejnym rywalem będzie zwycięzca starcia Amerykanów - Sebastiana Kordy z Benem Sheltonem.

W środę z turnieju odpadł najwyżej rozstawiony wicelider światowego rankingu Hiszpan Carlos Alcaraz. W czwartej rundzie przegrał z Bułgarem Grigorem Dimitrowem.

Wynik ćwierćfinału gry pojedynczej:

Hubert Hurkacz (Polska, 16) - Fabian Marozsan (Węgry) 4:6, 6:1, 6:3