Organizatorzy turnieju podali pełną listę zawodników i zawodniczek oraz zespoły, w których wystąpią w dniach 21–24 grudnia na stadionie Etihad Arena w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Zabi. Po skompletowaniu wszystkich uczestników podano również składy i nazwy drużyn.

Świątek i Hurkacz drużynie The Hawks

W drużynie The Hawks Świątek, Hurkacz, Francuzka Caroline Garcia i Norweg Casper Ruud połączą siły pod okiem Simona Aspelina.

Sabalenka z Białorusi zagra w drużynie The Kites razem z Grekiem Tsitsipasem, Hiszpanką Paulą Badosą i Bułgarem Grigorem Dimitrowem w drużynie, którą będzie trenował Robert Lindstedt.

The Eagles będzie reprezentowany przez Rosjan Miedwiediewa, Rublowa, Mirrę Andriejewę i Amerykankę Sofię Kenin. Ich szkoleniowcem będzie John-Laffnie De Jager.

W skład The Falcons wejdą Kazaszka Rybakina, Kanadyjka Leylah Fernandez oraz Amerykanie Frances Tiafoe i Taylor Fritz, a Chris Groh ma na celu poprowadzenie ich do sukcesu.

Rybakina pierwszą rywalką Świątek

W ciągu czterech dni drużyny będą rywalizować ze sobą w kategoriach gry pojedynczej, podwójnej i mieszanej, a ich celem będzie awans do finału i walka o tytuł mistrza turnieju. W dniu otwarcia zawodów The Hawks rozpoczną swoją kampanię przeciwko The Falcons, a Świątek zmierzy się z Rybakiną. Po meczach otwarcia nastąpi spotkanie The Eagles z The Kites, w którym Miedwiediew stanie naprzeciw Tsitsipasa.

Świątek i Hurkacz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich sprawdzą formę przed występami w Australii. Wraz z reprezentacją Polski będą rywalizowali w turnieju United Cup.