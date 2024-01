Radwańska na korcie zarobiła ponad 27 mln dolarów

Radwańska przez lata należała do ścisłej światowej czołówki kobiecego tenisa. Najwyżej w rankingu WTA była notowana na drugim miejscu. Wygrała 20 singlowych turniejów. Sukcesy na korcie przełożyły się na konkretny wynik finansowy.

Na emeryturze Radwańska nie musi się martwić o pieniądze. Dziś jest milionerką. Za sam udział w turniejach WTA na jej konto wpłynęło ponad 27 milionów dolarów. Jak sama przyznaje, to co zarobiła na korcie dobrze zainwestowała.

Zawsze dobrze inwestowałam, do tej pory mogę żyć z tego, co zainwestowałam i się absolutnie o to nie martwić - zdradziła w podcaście Łukasza Kadziewicza "W cieniu sportu".

Radwańska sporo wydaje na torebki i buty

Była tenisistka lubi jednak ładne rzeczy i nigdy nie ukrywała, że nie po to zarabia pieniądze, by trzymać je w skarpecie. Nie oszczędza na swoich przyjemnościach i lubi od czasu do czasu sprawić sobie torebkę marki premium, co jest dość kosztownym hobby.

Chociaż na torebki i buty wydałam majątek, to jednak nie obnoszę się z pieniędzmi, nie szastam nimi na prawo i lewo. Źle bym się wtedy czuła - podkreśla Radwańska.