Trimetazydyna w organizmie Świątek

Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (ITIA) poinformowała o pozytywnym teście antydopingowym uzyskanym przez Igę Świątek. W organizmie polskiej tenisistki wykryto zakazany środek o nazwie trimetazydyna.

W badaniu przeprowadzono 12 sierpnia podczas turnieju w Cincinnati. Na szczęście stężenie substancji w organizmie Świątek było śladowe. Tenisistka udowodniła, że przyjęła środek całkowicie nieświadomie.

Świątek przyjęła zanieczyszczony lek

Trimetazydyna dostała się do organizmu Świątek za sprawą zanieczyszczonego leku z melatoniną. Polka przyjęła go, bo miała kłopoty ze snem z powodu na zmiany stref czasowych.

Wyjaśnienie sprawy trwało dwa miesiące i to z tego powodu Świątek zrobiła sobie dłuższą przerwę od tenisa po turnieju US Open. Nikt o niczym nie wiedział, bo postępowanie było objęte klauzulą poufności.

Świątek została zdyskwalifikowana

Świątek udowodniła, że jest niewinna i dlatego jej dyskwalifikacja potrwa tylko miesiąc. Zawodniczka została tymczasowo zawieszona od 12 września 2024 roku do 4 października, zanim złożyła odwołanie, opuszczając trzy turnieje.

Po akceptacji miesięcznej dyskwalifikacji Świątek będzie mogła bez problemów pod koniec grudnia zacząć nowy sezon.

Komunikat ITIA w sprawie Igi Świątek:

Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA) potwierdziła dziś, że Iga Świątek, 23-letnia tenisistka z Polski, przyjęła miesięczne zawieszenie w ramach Tenisowego Programu Antydopingowego po tym, jak w próbce pobranej poza zawodami w sierpniu 2024 r. wykryto u niej niedozwoloną substancję trimetazydynę (TMZ).

ITIA uznała, że pozytywny wynik testu był spowodowany skażeniem regulowanego leku bez recepty (melatoniny), produkowanego i sprzedawanego w Polsce, który zawodnik przyjmował na jet lag i problemy ze snem, a zatem naruszenie nie było celowe. Nastąpiło to po przeprowadzeniu wywiadów z zawodnikiem i jego otoczeniem, dochodzeniach i analizach z dwóch akredytowanych przez WADA laboratoriów.

W odniesieniu do poziomu winy zawodnika, biorąc pod uwagę fakt, że skażony produkt był regulowanym lekiem dostępnym bez recepty w kraju pochodzenia i zakupu zawodnika, a także biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności jego stosowania (oraz inne przypadki skażonych produktów zgodnie ze Światowym Kodeksem Antydopingowym), poziom winy zawodnika uznano za najniższy przedział przedziału „Brak istotnej winy lub zaniedbania".

ITIA zaproponowało więc Świątek miesięczne zawieszenie, a 27 listopada 2024 r. zawodniczka, obecnie zajmująca drugie miejsce w rankingu singli kobiet, formalnie przyznała się do ADRV i zaakceptowała sankcję. Zawodniczka została tymczasowo zawieszona od 22 września do 4 października, opuszczając trzy turnieje, co wlicza się do sankcji, pozostawiając osiem dni do końca. Ponadto zawodniczka traci również nagrodę pieniężną z Cincinnati Open, turnieju odbywającego się bezpośrednio po teście.