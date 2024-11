Świątek zdyskwalifikowana na miesiąc

Iga Świątek w sierpniu miała pozytywny wynik testu antydopingowego. Liczne wyjaśnienia i analizy pozwoliły jednak ustalić, że naruszenie przepisów nie było celowe i wiceliderka rankingu tenisistów została ukarana jedynie miesięczną dyskwalifikacją. Pod koniec grudnia bez problemów rozpocznie nowy sezon.

W organizmie Świątek wykryta została zakazana substancja - trimetazydyna, która dostała się do jej organizmu w zanieczyszczonym leku na sen.

Najgłośniejsze przypadku dopingu w tenisie

"Dopingowa wpadka" Igi Świątek w świecie tenisa nie jest niczym nowym. W przeszłości zakazane substancje wykryto m.in. u Martiny Hingis, Marii Szarapowej czy Simony Halep.

1995 - w próbkach pobranych od Czecha Karela Novacka i należącego do światowej czołówki Szweda Matsa Wilandera wykryto kokainę. Trzymiesięczna dyskwalifikacja weszła w życie dopiero w maju 1997 roku, kiedy gracze po kilku rozprawach wycofali swoje odwołania wobec zawieszenia.

1998 - Czech Petr Korda został ukarany odebraniem punktów i premii wywalczonych w Wimbledonie po pozytywnym wyniku testu antydopingowego i wykryciu w jego organizmie nandrolonu; ostatecznie został ukarany roczną dyskwalifikacją, ale w międzyczasie zakończył karierę.

2003 - Czech Bohdan Ulihrach pierwotnie został ukarany dwuletnią dyskwalifikacją za obecność w jego organizmie nandrolonu, ale później został uniewinniony, gdy okazało się, że środek znajdował się w preparatach wspomagających, podawanych zawodnikom przez oficjalnych fizjoterapeutów ATP.

2004 - na pół roku został zawieszony Argentyńczyk Mariano Puerta po tym, jak w lutym 2003 roku badanie wykazało w jego organizmie zakazany steryd anaboliczny o nazwie klenbuterol.

2005 - badanie po French Open wykazało w organizmie finalisty rywalizacji w singlu Mariano Puerty środek pobudzający - etylefrynę. W grudniu, decyzją Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF), został zdyskwalifikowany na osiem lat. Jego wyniki uzyskane podczas tego turnieju zostały anulowane, cofnięto także zdobyte punkty rankingowe. Argentyńczyk został też zobowiązany do oddania wszystkich nagród. Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) zdecydował jednak o skróceniu kary do dwóch lat, gdyż stwierdził, że tenisista przyjął środek przypadkowo. Miało się to stać, gdy Puerta napił się ze szklanki, w której jego żona przygotowywała sobie lek redukujący objawy napięcia przedmiesiączkowego

- dwa pozytywne wyniki testów antydopingowych miała Bułgarka Sesil Karatanczewa - najpierw 31 maja po przegranym ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open, a następnie w badaniu przeprowadzonym podczas przerwy w startach. Podwyższony poziom nandrolonu młoda Bułgarka tłumaczyła tym, że była w ciąży, którą później poroniła. Jednak test ciążowy wykonany we francuskim laboratorium Chatenay Malabry dał wynik negatywny.

2006 - reprezentant Słowacji w Pucharze Davisa Karol Beck został ukarany dwuletnim zawieszeniem za stosowanie klenbuterolu.

2008 - była pierwsza rakieta globu Martina Hingis została zdyskwalifikowana na dwa lata za stosowanie niedozwolonych środków. Dwa miesiące wcześniej Szwajcarka przyznała, że podczas Wimbledonu 2007 w jej organizmie wykryto kokainę. Zawodniczka wtedy zakończyła karierę sportową, ale później jeszcze wróciła na zawodowe korty.

2009 - Francuz Richard Gasquet uzyskał pozytywny wynik testu na obecność kokainy. Pierwotnie został zawieszony na 12 miesięcy, ale później karę skrócono do dwóch i pół miesiąca, gdyż okazało się, że nie zażywał jej świadomie.

2011 - Amerykanin Robert Kendrick otrzymał roczny zakaz gry od ITF za pozytywny wynik testu antydopingowego na French Open. Wykryto u niego środek pobudzający metyloheksanaminę. Zawodnik tłumaczył, że zakazana substancja dostała się do jego organizmu wraz z lekami. Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) zredukował później karę do ośmiu miesięcy.

2013 - Barbora Strycova została zawieszona na pół roku, gdyż po turnieju w Luksemburgu wykryto w jej organizmie stymulującą sibutraminę. Czeszka zaprzeczyła świadomemu dopingowi, tłumaczyła, że zakazany środek znajdował się w suplemencie diety, jaki przyjęła

- Chorwat Marin Cilic zdyskwalifikowany został na dziewięć miesięcy, a pozytywny wynik dał test przeprowadzony podczas turnieju w Monachium. Wykryto u niego obecność niketamidu. CAS obniżył później karę do czterech miesięcy, przyjmując tłumaczenie, że substancja znajdowała się w tabletkach glukozy.

2015 - Amerykanin Wayne Odesnik został zawieszony przez ITF na 15 lat za drugie naruszenie przepisów antydopingowych. W kilku jego próbkach wykryto obecność różnych substancji zabronionych, w tym sterydów anabolicznych.

2016 – słynna Rosjanka Maria Szarapowa uzyskała pozytywny wynik testu w trakcie wielkoszlemowego Australian Open. W jej organizmie stwierdzono obecność meldonium, który to środek na "czarną listę" trafił tuż przed rozpoczęciem sezonu. Pierwotnie zdyskwalifikowano ją na dwa lata, ale później karę skrócono do 15 miesięcy, przyjmując tłumaczenia zawodniczki, że od wielu lat zażywała specyfik i nie zauważyła, że substancja trafiła na listę zakazanych przez Światową Agencję Antydopingową (WADA).

2018 - Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) zwiększył dyskwalifikację Włoszki Sary Errani z dwóch do 10 miesięcy. Badanie przeprowadzone w lutym rok wcześniej wykazało u finalistki wielkoszlemowego French Open 2012 zabroniony letrozol. Zawodniczka przyznała się do winy, choć jej matka Fulvia Errani, która zmagała się z nowotworem od ponad dekady, wskazywała, że przygotowując posiłek dla córki mogła przypadkiem wymieszać go z lekiem, który codziennie zażywa.

2019 — pozytywny wynik testu antydopingowego uzyskał czołowy deblista świata Robert Farah. Kolumbijczyk, w którego organizmie wykryto steryd o nazwie boldenon, uniknął jednak kary, gdyż ITF uznała, że zakazany środek przyjął spożywając skażone mięso.

2021 - Amerykanka Varvara Lepchenko miała pozytywny wynik testu antydopingowego po turnieju w Budapeszcie, a zanim została tymczasowo zawieszona zdobyła w Charleston jedyny zawodowy tytuł. Pochodząca z Uzbekistanu zawodniczka zapewniała, że przyjęła zakazany środek nieświadomie i pierwotnie czteroletnia dyskwalifikacja została później zmniejszona do 21 miesięcy.

2023 - była liderka rankingu Simona Halep została zdyskwalifikowana na cztery lata z powodu dopingu. 31-latka pozostawała zawieszona od październiku 2022 roku, gdy wykryto u niej zabronioną substancję roxadustat. Pozytywny wynik dały badania próbki A i B pobrane podczas US Open. CAS w marcu 2024 w efekcie apelacji Rumunki skrócił jej zawieszenie do dziewięciu miesięcy. Tenisistka szybko próbowała wrócić do gry, ale bez powodzenia.

2024 - w marcu w organizmie 23-letniego Jannika Sinnera dwukrotnie wykryto śladowe ilości poprawiającego wydolność sterydu anabolicznego - klostebolu, który znajduje się na liście substancji zakazanych w sporcie. Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA) o sprawie poinformowała w sierpniu, odstępując od zawieszenia gracza, gdyż nie stwierdzono jego umyślnego działania. Jedyne straty, jakie poniósł zawodnik to utrata punktów i premii finansowej za zwycięstwo w turnieju Masters 1000 w Indian Wells. Prowadzący na liście ATP Włoch, który w tym roku triumfował w wielkoszlemowych turniejach Australian Open i US Open, tłumaczył, że zakazany steryd dostał się do jego organizmu podczas masażu wykonanego przez fizjoterapeutę, który wcześniej miał użyć na skaleczony palec zawierającego klostebol sprayu, kupionego przez trenera fitness we Włoszech, gdzie jest dostępny bez recepty. Od decyzji ITIA odwołała się WADA, która domaga się od CAS nałożenia rocznej lub dwuletniej dyskwalifikacji

– w sierpniu przed turniejem w Cincinnati badanie wykazało obecność zakazanej trimetazydyny w organizmie ówczesnej liderki rankingu Igi Świątek. Po śledztwie przeprowadzonym przez ITIA, licznych wyjaśnieniach, analizach i ekspertyzach ukarano ją zakazem startów przez miesiąc, przyjmując substancja dostała się do jej organizmu w efekcie przyjęcia dostępnego bez recepty leku melatoniny, który stosowała wobec częstych zmian stref czasowych i wynikających z tego zaburzeń snu.