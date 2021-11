Niby było pewne, że Janowski pozostanie w Sparcie, ale ciągle brakowało oficjalnej informacji. Wrocławski klub zdążył się już pochwalić, że umowy przedłużyli m.in. Rosjan Artiom Łaguta oraz Brytyjczyk Daniel Bewley, ale sytuacja kapitana mistrzów Polski nadal była w zawieszeniu. W niedzielę fani żużla w stolicy Dolnego Śląska mogli odetchnąć z ulgą.

Reklama

Aż trudno jest mi sobie wyobrazić, że mógłbym przekazać kibicom inną informację. Maciej Janowski to nasz wychowanek, kapitan i ikona wrocławskiej Sparty. Tu jest jego miejsce. Z Maćkiem mamy jasno sprecyzowane cele na najbliższe sezony i wierzę, że z takim kapitanem Betard Sparta Wrocław będzie je skutecznie realizować - poinformował prezes WTS.

Dla popularnego „Magica” będzie to już czternasty sezon we wrocławskim zespole. Bronił barw Sparty w latach 2007-2011 oraz nieprzerwanie od 2014 roku. W minionym sezonie, mistrzowskim dla zespołu z Dolnego Śląska, był jego najskuteczniejszym zawodnikiem. Zdobył 216 punktów i dorzucił 19 oczek bonusowych, co dało średnią biegową 2,582. W klasyfikacji cyklu Grand Prix po raz drugi z rzędu, a w sumie już czwarty, zajął czwarte miejsce.

Poza Janowskim i wspomnianymi Łagutą i Bewleyem, w zespole trenera Dariusza Śledzia w nowym sezonie pojadą m.in. Brytyjczyk Tai Woffinden, Rosjanin Gleb Czugunow oraz sprowadzony z Włókniarza Częstochowa junior Bartłomiej Kowalski.