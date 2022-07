Pojedynek drużyn, zajmujących dwa pierwsze miejsca w tabeli, nie zawiódł oczekiwań kibiców. Był bardzo zacięty, a rozstrzygnięcie zapadło dopiero w biegach nominowanych.

Pięć pierwszych wyścigów kończyło się remisami i dopiero w szóstym tę serię udało się przełamać gościom, gdyż Mikkel Michelsen i Maksym Drabik pokonali Frederika Lindgrena i Jakuba Miśkowiaka. Jednak Włókniarz po zwycięstwach w dwóch następnych biegach doprowadził do remisu 24:24. Co ciekawe, do siódmego wyścigu o końcowej kolejności decydował start i walka na pierwszym łuku, natomiast w drugiej części zawodów rozgorzała w pełni walka na dystansie.

Po dziewiątym biegu, w którym Leon Madsen tylko rozdzielił Drabika i Michelsena, goście znowu prowadzili, tym razem 28:26, ale po kolejnym wyścigu znowu był remis 30:30. Remisowe były też dwa następne wyścigi.

Przełomowy okazał się bieg 13. wygrany przez Bartosza Smektałę, w którym drugie miejsce, po pasjonującej walce z Michelsenem zajął Lindgren, a Włókniarz po raz pierwszy objął prowadzenie w meczu 41:37.

W 14. biegu Motor był bliski częściowego odrobienia strat, ale Madsen, który do tej chwili nie wygrał żadnego biegu, na ostatnim łuku wyprzedził prowadzącego Dominika Kuberę i Włókniarz utrzymał czteropunktową przewagę.

W ostatniej gonitwie wszystko jeszcze było możliwe, ale przyniosła ona podwójne zwycięstwo gospodarzom, gdyż Kacper Woryna z Lindgrenem poradzili sobie z Michelsenem i Drabikiem.

Przed meczem ogłoszono, że kapitan Włókniarza Leon Madsen pozostanie w częstochowskim klubie na dwa sezony.

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin 49:41

Pierwszy mecz 47:43 dla Motoru

Bonus: Włókniarz Częstochowa

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa: Kacper Woryna 11 (1,3,3,1,3), Fredrik Lindgren 11 (3,1,3,2,2), Leon Madsen 9 (2,1,2,1,3), Bartosz Smektała 7 (1,3,0,3,0), Jakub Miśkowiak 7 (3,0,0,2,2), Mateusz Świdnicki 4 (0,2,1,1), Jonas Jeppesen 0 (0,-,-,-)

Motor Lublin: Mikkel Michelsen 12 (3,3,1,3,1,1), Maksym Drabik 10 (2,2,0,3,3,0), Dominik Kubera 8 (3,1,0,2,0,2), Jarosław Hampel 6 (0,1,2,2,0,1), Mateusz Cierniak 4 (2,2,0), Wiktor Lampart 1 (1,0,0)

Najlepszy czas dnia: 62,27 Mikkel Michelsen w 6. wyścigu (rekord toru)

Sędzia: Krzysztof Meyze (Wtelno)

Widzów: 16 000