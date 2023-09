W piątkowym treningu poza Kacprem Grzelakiem, który w młodzieżowych zawodach w Gorzowie upadł i ma kontuzję prawego nadgarstka trener Motoru Maciej Kuciapa miał do dyspozycji wszystkich zawodników przygotowujących się do niedzielnego półfinałowego rewanżu.

Cieszy fakt, iż w awizowanym składzie jest już Australijczyk Jack Holder, którego nie było w Częstochowie, a z pozycji rezerwowego najprawdopodobniej pojedzie Mateusz Cierniak pauzujący przez ostatnie dwa tygodnie z powodu odnowienia się kontuzji barku. Takie przynajmniej informacje przekazali trener i sam zawodnik, który opuścił nawet finał indywidualnych mistrzostw Polski juniorów, gdzie był głównym kandydatem do prestiżowego zwycięstwa.

W ostatnich dwóch tygodniach odpuściłem wszystkie zawody, w których miałem startować i ten czas chciałem poświęcić na to, aby w stu procentach przygotować się do meczów ligowych oraz bardzo ważnych dla mnie zawodów, czyli finału mistrzostw świata juniorów. Musiałem przekalkulować, co jest ważniejsze, czy moje zdrowie i chęć przygotowania się do większych celów, czy sama jazda, którą mógłbym jeszcze pogorszyć sobie sytuację - wyjaśnił młodzieżowiec Motoru, będący bardzo bliskim obrony miana najlepszego juniora globu.

Dla lubelskich kibiców ważny sygnał dał przed tygodniem Jack Holder, który po absencji z powodu kontuzji ręki w czterech poprzednich meczach ligowych z bardzo dobrej strony pokazał się w Grand Prix Wielkiej Brytanii w Cardiff, gdzie zajął drugie miejsce i wciąż liczy się w walce o miejsce na podium w końcowej klasyfikacji indywidualnych mistrzostw świata.

Awizowane składy:

Platinum Motor Lublin: 9. Jarosław Hampel, 10. Dominik Kubera, 11. Fredrik Lindgren, 12. Jack Holder, 13. Bartosz Zmarzlik, 14. Bartosz Jaworski, 15. Bartosz Bańbor, prawdopodobnie 16. Mateusz Cierniak.

Tauron Włókniarz Częstochowa:1. Mikkel Michelsen, 2. Jakub Miśkowiak, 3. Kacper Woryna, 4. Maksym Drabik, 5. Leon Madsen, 6. Franciszek Karczewski, 7. Kacper Halkiewicz.

Rewanżowy mecz półfinałowy ekstraligi żużlowej: Platinum Motor Lublin - Tauron Włókniarz Częstochowa rozpocznie się w niedzielę o godz. 16.30.

Autor: Andrzej Szwabe