Zwycięstwo Lecha

Zawodniczki Lecha UAM Poznań w niedzielę pokonały 6:0 KKP Bydgoszcz, zapewniając sobie drugie miejsce w końcowej klasyfikacji 1 Ligi. Po rozegraniu 20 z 22 meczów Niebiesko-Białe mają na koncie 43 punkty, podczas gdy trzecia Legia Warszawa traci do nich siedem oczek. Do Ekstraligi już wcześniej zapewniła sobie awans drużyna KS Uniwersytet Jagielloński Kraków. Na najwyższy szczebel awansują dwa z dwunastu zespołów 1 ligi.



W potyczce z Bydgoszczą gole dla Lechitek strzelały: Marika Purgacz, Maja Kuleczka, Monika Poniedziałek, Małgorzata Jurek, a dwukrotnie do siatki trafiła Julia Przybył.

Kobieca drużyna Lecha Poznań

Historia seniorskiej drużyny kobiecej Kolejorza rozpoczęła się całkiem niedawno, bo w roku 2021. Wówczas zespół przystąpił do rozgrywek III Ligi po przejęciu drużyny UAM Poznań. Za sterami drużyny stanęła trenerka Alicja Zając. Pod jej wodzą cztery lata przyniosły trzy awanse. W 84 meczach ligowych drużyna zanotowała średnią 2,32 pkt na mecz. W ubiegłym, debiutanckim sezonie I Ligi Kolejorz otarł się o awans, zajmując 3 miejsce. Po tamtej kampanii trenerka zapowiedziała "Lech zagra w Ekstralidze" i słowa dotrzymała.



Lechitki swoje mecze rozgrywają na stadionie przy ulicy Zagajnikowej na poznańskim Morasku. Zdarzyło im się już podejmować rywalki na Stadionie Miejskim.

Ted Lasso wzorem

Alicja Zając jest uważana za jedną z najzdolniejszych trenerek w Polsce. Jako jedyna szkoleniowczyni z naszego kraju uczestniczy obecnie w prestiżowym Programie Mentoringowym UEFA, zaplanowanym na lata 2024-26.



- Kluczem do sukcesu było skupienie się na celach krótkoterminowych - mówi w rozmowie z Dziennik.pl trenerka Alicja Zając. - Budowałyśmy siłę krok po kroku, mecz za meczem i wyciągałyśmy lekcje z porażek. Być może to klasyczne stwierdzenie, ale w istocie tak było. Towarzyszyła nam determinacja i wiara, nie bez powodu mamy koszulki z napisem „Ekstraliga. Ted Lasso”. Dawałam szanse młodym zawodniczkom, które uczyły się odpowiedzialności za drużynę. Co cieszy szczególnie – dźwigały ten ciężar i każda z nich dołożyła cegiełkę do tego awansu - powiedziała architektka sukcesu Kolejorza.

Lech wchodzi do elity

Do rozgrywek w elicie kobiecego futbolu Lech UAM Poznań przystępuje ze specyficznej pozycji. Z jednej strony jako beniaminek a tym w Ekstralidze jest bardzo ciężko, co pokazuje przykład Resovii i Skry Częstochowa, które rok po awansie, spadają teraz do 1 Ligi (na 38 meczów wygrały zaledwie 2). Z drugiej jednak, do Ekstraligi wchodzi poważna marka, za którą stoi organizacyjna, finansowa i marketingowa potęga Lecha Poznań. Włodarze z Bułgarskiej na razie ostrożnie inwestowali w rozwój kobiecego futbolu, jednak awans na najwyższy szczebel jest bodźcem, które może sprawić, że sypną groszem. Poprzeczka nie jest zawieszona wysoko, biorąc pod uwagę jakie kwoty są obrocie w męskiej piłce. Budżet najbogatszego klubu Ekstraligi - Czarnych Sosnowiec to około miliona euro.



Zapytana o plany na debiutancki sezon na najwyższym szczeblu, trenerka Zając odpowiada: - W Ekstralidze chcemy grać odważnie. Zależy mi aby moja drużyna prezentowała swój styl. Celem jest utrzymanie, jednak zamierzamy urywać punkty, wychodzić po swoje w każdym meczu. Wierzę, że będzie dobrze.