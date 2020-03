Oprócz Masternaka, który pod koniec listopada wygrał mistrzostwa kraju w Opolu, w składzie biało-czerwonych znaleźli się: Jakub Słomiński 52 kg, Maciej Jóźwik 57 kg, Damian Durkacz 63 kg, Mateusz Polski 69 kg, Ryszard Lewicki 75 kg, Sebastian Wiktorzak 81 kg i Adam Kulik +91 kg.

Podczas 90. IMP złote medale zdobyli również: Słomiński, Durkacz, Lewicki i Wiktorzak. Jóźwik przegrał w finale wagi 52 kg ze Słomińskim, a Polski z Durkaczem w 63 kg. Kulika zabrakło na podium kategorii superciężkiej.

Biało-czerwoni przebywają obecnie na zgrupowaniu we Władysławowie, a w piątek decyzję o składzie na europejski turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich podjął ukraiński selecjoner Iwan Juszczenko.

W brytyjskiej stolicy będzie do zdobycia różna liczba "przepustek" w poszczególnych wagach. Najwięcej od 52 do 63 kg - po 8, od 69 do 81 kg - po 6 oraz 91 kg i +91 kg - po 4.

W Londynie rywalizować będą także polskie zawodniczki - w pięciu kategoriach: Sandra Drabik 51 kg, Sandra Kruk 57 kg, Aneta Rygielska 60 kg, Karolina Koszewska 69 kg i Elżbieta Wójcik 75 kg.