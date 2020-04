Braehmer był czempionem federacji WBO i WBA, a także mistrzem Europy w kategorii półciężkiej. Ostatnią walkę stoczył pod koniec 2019 roku. Pracuje jako trener, jest też właścicielem gymu w Schwerinie.

To, co jest dozwolone w piłce nożnej, powinno być dostępne dla wszystkich sportowców, a mówię o możliwości trenowania. To bardzo niesprawiedliwe, że piłkarze mogą ćwiczyć, a inni nie – stwierdził w wywiadzie dla magazynu "Bild".

Na przykład kluby futbolowej Bundesligi już przygotowują się do wznowienia rozgrywek. Poszczególne drużyny trenują w małych grupach.

Chodzi mi szczególnie o kluby i stowarzyszenia, które nie mają milionowych budżetów, nie mają także dobrze opłacanych kontraktów telewizyjnych. Moja córka Jasmin prowadzi zajęcia z gimnastyki rytmicznej, ale dziś nie wolno jej tego robić – zaznaczył 41-letni Braehmer.

W karierze wygrał 52 z 55 pojedynków, pokonując m.in. Pawła Głażewskiego i Aleksego Kuziemskiego.