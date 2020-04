Po co miałby znów boksować? Tylko wtedy, gdyby naprawdę potrzebował pieniędzy. A jeśli finansowo jest wszystko w porządku, odradzałbym mu powrót na ring – stwierdził Foreman w wywiadzie dla „Sport Bild”.

44-letni Kliczko ostatnią walkę stoczył w 2017 roku, przegrywając z Anthonym Joshuą. Z kolei półtora roku wcześniej został pokonany przez Tysona Fury’ego.

Kilka miesięcy temu opublikował na Twitterze wpis, którym dał kibicom do zrozumienia, że boks go wciąż może kusić... W specjalnej ankiecie zapytał, jaka jego walka by ich zainteresowała – rewanże z Furym i Joshuą czy też pojedynek z Deontayem Wilderem.

Niewykluczone, że Ukrainiec chciałby pobić rekord Foremana, który w wieku 45 lat odzyskał pas mistrza świata, wygrywając w 1994 roku z Michaelem Moorerem. „Big George”, mistrz olimpijski z Meksyku (1968), zakończył karierę trzy lata później.