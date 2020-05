Skargę na utytułowanego sportowca złożono w marcu, a po jej zbadaniu policja w Daegu zdecydowała o zatrzymaniu Wang Ki-Chuna. Jak poinformowała agencja Yonhap, w najbliższych dniach sprawą zajmie się prokurator. Szczegółów zdarzenia nie ujawniono.

W przeszłości słynny judoka miał problemy z prawem, np. w 2009 roku aresztowano go po incydencie w klubie nocnym, gdzie rzekomo uderzył kobietę. Wtedy doszło do ugody między stronami. Z kolei w 2014 znalazł się w areszcie wojskowym, w którym spędził osiem dni. To za użycie telefonu komórkowego podczas obowiązkowego szkolenia.

Wang Ki-Chun odnosił sukcesy w wadze do 73 kg. Na igrzyskach w Pekinie w 2008 roku zdobył srebrny medal, a mistrzem świata został w 2007 i 2009. W 2015 roku zwyciężył w Pucharze Świata w Warszawie w kategorii 81 kg. Ostatni raz w zawodach międzynarodowych startował przed olimpiadą w Rio de Janeiro (2016), w wieku 27 lat.