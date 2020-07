“Mam jasno postawiony cel i jest nim zdobycie tytułu mistrza Europy wagi lekkiej. A jeśli po drodze uda się zdobyć mniej ważny pas, to także będzie krok ku realizacji swych zamierzeń. A co do akcji i ciosu kończącego pojedynek z Gamezem, wychodził on na treningach, wyszedł i w walce. Choć muszę przyznać, że rywal raz mnie trafił i poczułem jego bombę” – powiedział po zwycięstwie Wrzesiński, międzynarodowy mistrz Polski kat. lekkiej.

W wadze ciężkiej doszło do potyczki dwóch zawodników grupy Tymex Boxing Promotion, których promotorami są Mariusz i Marcel Grabowscy. Lepszy okazał się starszy i dużo bardziej doświadczony Siwy, który już w pierwszej rundzie wygrał z Bodziochem. W przeszłości Siwy zdobywał medale mistrzostw Europy kadetów i mistrzostw świata juniorów, a wkrótce potem – jako bardzo młody pięściarz – rozpoczął zawodową karierę.

W barwach Tymexu zadebiutował olimpijczyk z Pekinu (2008) i brązowy medalista ME 2006 Aleksander Strecki (11-1-2, 5 KO). Na gali w Pionkach zwyciężył wskutek dyskwalifikacji Tarasa Gołowaszczenkę (3-3, 3 KO). Sędzia przerwał walkę po trzecim upomnieniu za faule. W przeszłości Strecki występował w ukraińskiej kadrze razem z takimi zawodnikami, jak np. Ołeksandr Usyk i Wasyl Łomaczenko.

Była zawodowa mistrzyni kontynentu Aleksandra Sidorenko (9-0, 1 KO) pokonała wyraźnie na punkty Karinę Kopińską (13-34-4, 3 KO), zaś Laura Grzyb (3-0, 3 KO) znów triumfowała przed czasem. Tym razem w trzeciej rundzie zakończył się jej bój z Bojaną Libiszewską (7-40, 1 KO).

Zwycięstwa w podradomskich Pionkach zanotowali również: Bracia Gibadło - Maksymilian (4-0) i Stanisław (4-0) oraz Kamil Kuździeń (2-0).(PAP)

