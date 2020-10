Dwóch sędziów orzekło, że na punkty lepszy był Guram Kutateladze. Natomiast jeden z arbitrów przyznał zwycięstwo Gamrotowi.

Taka decyzja nie spodobała się wielu fachowcom. Zdecydowanie się nie zgadzam. Mateusz Gamrot powinien to wygrać - napisał po pojedynku Jan Błachowicz, mistrz UFC wagi półciężkiej.

Autor najszybszego nokautu w historii UFC był jeszcze bardziej dosadny w swojej opinii. Oglądałem to od początku do końca. To rabunek - krótko ocenił Jorge Masvidal.

Rywal Polaka też nie "pudrował rzeczywistości". Jestem szczerym człowiekiem. To nie była moja walka. Ile razy ten gość mnie obalił? Przykro mi jest to mówić, ale to nie był mój pojedynek. Nie wiem, jak sędziowie tę walkę punktowali. Gamrot bracie, jesteś wojownikiem, bardzo ci dziękuję. Mówiłem ci to już, wygrałeś tę walkę, była twoja - powiedział Gruzin.