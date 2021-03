Zgromadzenie ponad 60 tys. kibiców na tym kultowym stadionie, w tym roku, to spełnienie marzeń. Z niecierpliwością czekamy na to, by zapewnić fanom niezapomniany czas i świętowanie "Cinco de Mayo" (5 maja - święto narodowe Meksyku), których nigdy nie zapomną - ogłosił promotor Eddie Hearn w filmiku opublikowanym w mediach społecznościowych.

Byłaby to największa widownia na wydarzeniu sportowym od 11 marca 2020 roku, gdy 52 tys. kibiców oglądało mecz piłkarskiej Ligi Mistrzów między Liverpoolem a Atletico Madryt. Później pandemia COVID-19 uniemożliwiała zebranie tak licznej publiczności.

W Stanach Zjednoczonych akcja szczepień przeciwko COVID-19 postępuje najszybciej na świecie, w znacznym stopniu dzięki masowej produkcji krajowej szczepionki. Do tej pory wykonano ponad 107 mln zastrzyków. Co najmniej jedną dawkę otrzymało więcej niż 27 proc. dorosłych Amerykanów.

Niektóre stany, w tym Teksas, zdecydowały się już na zniesienie ograniczeń, w tym rezygnację z obowiązku noszenia maseczek w miejscach publicznych.